18
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
-2
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
مادونا ترقص بشكل جريء جدًا… شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
04-02-2026
|
23:00
photos
قدّمت النجمة الأميركية
مادونا
عرضًا جريئًا خلال رقصها على
أنغام
أغنيتها الشهيرة “Thief Of Hearts” الصادرة عام 1992، وذلك في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها على إنستغرام.
وظهرت
المغنية
البالغة من العمر 63 عامًا مرتدية مشدًا أسود مكشوف
الصدر
، أضفى على إطلالتها لمسة لافتة وأبرز أناقتها.
كما استكملت مادونا إطلالتها بلمسات فاخرة، تمثّلت في معطف بنقشة جلد النمر، وجوارب شبكية، وقفازات شفافة، إلى جانب نظارة شمسية سوداء.
وأرفقت مادونا الفيديو بعبارة: "القلوب خُلقت لتُكسر...".
