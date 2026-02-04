مادونا ترقص بشكل جريء جدًا… شاهدوا الفيديو

قدّمت النجمة الأميركية عرضًا جريئًا خلال رقصها على أغنيتها الشهيرة “Thief Of Hearts” الصادرة عام 1992، وذلك في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها على إنستغرام.وظهرت البالغة من العمر 63 عامًا مرتدية مشدًا أسود مكشوف ، أضفى على إطلالتها لمسة لافتة وأبرز أناقتها.كما استكملت مادونا إطلالتها بلمسات فاخرة، تمثّلت في معطف بنقشة جلد النمر، وجوارب شبكية، وقفازات شفافة، إلى جانب نظارة شمسية سوداء.وأرفقت مادونا الفيديو بعبارة: "القلوب خُلقت لتُكسر...".