بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، أطلقت نجمة " " الفنانة مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "عيني عليه".



وتمّ تصوير الكليب للمرة الأولى في بلدها الأم ، مع فريق عمل متكامل، بإدارة المخرج مسعودي ومدير التصوير باديس الشواشي.



بهاء ابتعدت عن الأضواء في السنوات الماضية، فهي تزوجت عام 2012 من شاب لبناني بعد طويلة وأنجبت عام 2016 مولودتها الأولى ، وتعيش حاليا في .



وشاركت بهاء عام 2003 في الموسم الأول من برنامج "ستار أكاديمي" وحصلت على المرتبة الثالثة من بين 17 مشتركا.





