تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)

Lebanon 24
05-02-2026 | 02:10
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، أطلقت نجمة "ستار أكاديمي" الفنانة التونسية بهاء الكافي مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "عيني عليه".

وتمّ تصوير الكليب للمرة الأولى في بلدها الأم تونس، مع فريق عمل تونسي متكامل، بإدارة المخرج إياد مسعودي ومدير التصوير باديس الشواشي. 

بهاء ابتعدت عن الأضواء في السنوات الماضية، فهي تزوجت عام 2012 من شاب لبناني بعد قصة حب طويلة وأنجبت عام 2016 مولودتها الأولى جويا، وتعيش حاليا في لبنان.

وشاركت بهاء عام 2003 في الموسم الأول من برنامج "ستار أكاديمي" وحصلت على المرتبة الثالثة من بين 17 مشتركا.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل تذكرون بطلة كليب "حبيبي يا نور العين" لعمرو دياب؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 11:50:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مرور 14 عاماً.. لقاء يجمع "لطفية" و"عصام" أبطال "باب الحارة" شاهدوا كيف أصبحا (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 11:50:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"جيجي لامارا انتقم مني بنانسي عجرم".. بعد غياب طويل ألين خلف تكشف المستور (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 11:50:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد غياب طويل.. فيديو جديد لشيرين عبد الوهاب يقلب مواقع التواصل
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 11:50:31 Lebanon 24 Lebanon 24

ستار أكاديمي

بهاء الكافي

التونسية

التونسي

قصة حب

لبنان

التون

تونسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
04:28 | 2026-02-05
Lebanon24
03:23 | 2026-02-05
Lebanon24
00:27 | 2026-02-05
Lebanon24
23:00 | 2026-02-04
Lebanon24
23:00 | 2026-02-04
Lebanon24
15:54 | 2026-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24