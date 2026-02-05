تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
-2
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
دخلت في غيبوبة تامة.. فنانة شابة تتعرّض لحادث سير ووضعها حرج جداً (صورة)
Lebanon 24
05-02-2026
|
03:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّضت الفنانة
المصرية
الشابة نهال القاضي لحادث سير أدى الى نقلها لأحد المستشفيات الكبرى في
القاهرة
، وبعد خضوعها للفحوصات والتحاليل، تبين إصابتها بارتجاج في المخ ودخلت في غيبوبة تامة، ومازال وضعها حرجًا نتيجة الحادث الذي تعرضت له.
وتعرضت القاضي للحادث وهي تعبر أحد الطرق حيث اصطدمت بها إحدى السيارات، ليقوم أحد المارة في الشارع بنقلها لأقرب مستشفى.
وألقت الجهات المختصة القبض على السائق، بعدما تمكنت من معرفة هويته، وحاليًا يتم التحقيق معه.
وأعلنت شقيقتها علا القاضي أن نهال في العناية المركزة وتحتاج الى مراقبة دقيقة لمدة 42 ساعة، وأشارت الى أن الحالة الصحية لأختها حرجة وأنهم في انتظار التقرير الطبي، معبرة عن أملها في أن تمر الساعات
القادمة
على خير.
وقال نقيب المهن التمثيلية
أشرف زكي
، إن الحالة الصحية لنهال القاضي صعبة، مشيراً الى أنها لا تزال تخضع لفحوصات طبية لمعرفة تفاصيل وضعها الصحي، ودعا الجمهور الى الدعاء لها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تعرّض لعدوى بكتيرية داخل المستشفى ودخل في غيبوبة.. فنان شهير حالته حرجة (صورة)
Lebanon 24
تعرّض لعدوى بكتيرية داخل المستشفى ودخل في غيبوبة.. فنان شهير حالته حرجة (صورة)
05/02/2026 11:50:38
05/02/2026 11:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة اصطدمت بمركبتها بقوّة.. فنانة عربيّة تعرّضت لحادث سير خطير وهذا وضعها الصحيّ
Lebanon 24
سيارة اصطدمت بمركبتها بقوّة.. فنانة عربيّة تعرّضت لحادث سير خطير وهذا وضعها الصحيّ
05/02/2026 11:50:38
05/02/2026 11:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. فنانة شابة تعلن اعتزالها التمثيل (صورة)
Lebanon 24
مفاجأة.. فنانة شابة تعلن اعتزالها التمثيل (صورة)
05/02/2026 11:50:38
05/02/2026 11:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت برفقة شقيقها.. وفاة فنانة عربية بعد تعرضها لحادث سير مروع في مصر (صورة)
Lebanon 24
كانت برفقة شقيقها.. وفاة فنانة عربية بعد تعرضها لحادث سير مروع في مصر (صورة)
05/02/2026 11:50:38
05/02/2026 11:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أشرف زكي
القاهرة
المصرية
القادمة
مصرية
فيات
مصري
تابع
قد يعجبك أيضاً
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
05/02/2026 04:28:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
05/02/2026 02:10:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مصمم لبناني شهير يُثير غضب الجزائريين.. إليكم السبب
Lebanon 24
مصمم لبناني شهير يُثير غضب الجزائريين.. إليكم السبب
00:27 | 2026-02-05
05/02/2026 12:27:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مادونا ترقص بشكل جريء جدًا… شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مادونا ترقص بشكل جريء جدًا… شاهدوا الفيديو
23:00 | 2026-02-04
04/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان يقبّل رأس فنان قدير (صور)
Lebanon 24
محمد رمضان يقبّل رأس فنان قدير (صور)
23:00 | 2026-02-04
04/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن رسوم الميكانيك.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
عن رسوم الميكانيك.. إقرأوا هذا الخبر
14:44 | 2026-02-04
04/02/2026 02:44:56
Lebanon 24
Lebanon 24
التحاليل صدرت.. هذه هي المادة التي رشّتها إسرائيل في الجنوب
Lebanon 24
التحاليل صدرت.. هذه هي المادة التي رشّتها إسرائيل في الجنوب
11:36 | 2026-02-04
04/02/2026 11:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ريما فقيه: "الله يرحمك يا حبيبي"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ريما فقيه: "الله يرحمك يا حبيبي"
05:45 | 2026-02-04
04/02/2026 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن عن أوّل أيّام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن عن أوّل أيّام شهر رمضان المبارك
08:55 | 2026-02-04
04/02/2026 08:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تلاحقُ "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تلاحقُ "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها
10:30 | 2026-02-04
04/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:28 | 2026-02-05
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
00:27 | 2026-02-05
مصمم لبناني شهير يُثير غضب الجزائريين.. إليكم السبب
23:00 | 2026-02-04
مادونا ترقص بشكل جريء جدًا… شاهدوا الفيديو
23:00 | 2026-02-04
محمد رمضان يقبّل رأس فنان قدير (صور)
15:54 | 2026-02-04
خبر حزين.. وفاة شاعرة معروفة (صورة)
فيديو
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
05/02/2026 11:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
05/02/2026 11:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي.. هل خضعت للتجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي.. هل خضعت للتجميل؟ (فيديو)
02:13 | 2026-02-02
05/02/2026 11:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24