Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
فنون ومشاهير

ما جديد مُحاكمة إعلاميّة معروفة في قضيّة المخدرات؟

Lebanon 24
05-02-2026 | 13:39
ما جديد مُحاكمة إعلاميّة معروفة في قضيّة المخدرات؟
ما جديد مُحاكمة إعلاميّة معروفة في قضيّة المخدرات؟ photos 0
وصلت الإعلاميّة سارة خليفة حمادة، من سجن بدر إلى مقر محكمة جنايات القاهرة في التجمع الخامس.
وخلال الجلسة، أكد دفاع المتهم الخامس عشر أن موكله عراقي الجنسية، ولا تربطه أي علاقة بباقي المتهمين، ولا صلة له بوقائع جلب أو تصنيع المواد المخدرة.
 
وأوضح أن علاقته الوحيدة تقتصر على معرفته بالمتهم الثاني فقط، لكونهما من الجنسية ذاتها.

وعقب انتهاء التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عدة قرارات احترازية، تضمنت:

- حصر ممتلكات المتهمين.

- التحفظ على أموالهم.

- رفع السرية عن حساباتهم المصرفية.

- إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

- استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية. (العين الإخبارية)
خلال جلسة محاكمتها.. طلب لإعلامية متّهمة بـ"قضية مخدرات كبرى" متعلق بأهلها
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 11:53:07 Lebanon 24 Lebanon 24
غدًا.. استكمال محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا في "قضية المخدرات الكبرى"
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 11:53:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تعتقل أحد ابرز الوجوه الإعلامية في قضية مخدرات
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 11:53:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 11:53:07 Lebanon 24 Lebanon 24

محكمة جنايات القاهرة

النيابة العامة

سارة خليفة

القاهرة

النيابة

حمادة

خليفة

باريت

