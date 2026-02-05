تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
ما جديد مُحاكمة إعلاميّة معروفة في قضيّة المخدرات؟
Lebanon 24
05-02-2026
|
13:39
وصلت الإعلاميّة
سارة خليفة
حمادة
، من سجن بدر إلى مقر
محكمة جنايات القاهرة
في التجمع الخامس.
وخلال الجلسة، أكد دفاع المتهم الخامس عشر أن موكله
عراقي
الجنسية، ولا تربطه أي علاقة بباقي المتهمين، ولا صلة له بوقائع جلب أو تصنيع المواد المخدرة.
وأوضح أن علاقته الوحيدة تقتصر على معرفته بالمتهم الثاني فقط، لكونهما من الجنسية ذاتها.
وعقب انتهاء التحقيقات، أصدرت
النيابة العامة
عدة قرارات احترازية، تضمنت:
- حصر ممتلكات المتهمين.
- التحفظ على أموالهم.
- رفع السرية عن حساباتهم المصرفية.
- إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
- استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية. (العين الإخبارية)
