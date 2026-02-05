ما جديد مُحاكمة إعلاميّة معروفة في قضيّة المخدرات؟

وصلت الإعلاميّة ، من سجن بدر إلى مقر في التجمع الخامس.

وخلال الجلسة، أكد دفاع المتهم الخامس عشر أن موكله الجنسية، ولا تربطه أي علاقة بباقي المتهمين، ولا صلة له بوقائع جلب أو تصنيع المواد المخدرة.

وأوضح أن علاقته الوحيدة تقتصر على معرفته بالمتهم الثاني فقط، لكونهما من الجنسية ذاتها.



وعقب انتهاء التحقيقات، أصدرت عدة قرارات احترازية، تضمنت:



- حصر ممتلكات المتهمين.



- التحفظ على أموالهم.



- رفع السرية عن حساباتهم المصرفية.



- إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.



- استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية. (العين الإخبارية)