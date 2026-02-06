من خلال الظهور الأول لأبنائه الأربعة معًا.. عمرو دياب يستعد لإطلاق حملته الإعلانية الخاصة برمضان 2026 (صورة)

في خطوة مفاجئة تُشعل الوسطين الفني والإعلاني، يستعد النجم لإطلاق حملته الإعلانية الخاصة برمضان 2026 بالتعاون مع شركة "أورنج" (Orange)، في عمل يُسجّل سابقة فنية من خلال الظهور الأول لأبنائه الأربعة معًا في إعلان واحد.

الأغنية تحمل عنوان "أحلى حاجة فينا"، من ألحان ، وتشكل محور الحملة التي جرى تصوير مشاهدها أخيرًا داخل في .

وبحسب ما أفادت التقارير، يشارك الأبناء نور وجنا وكنزي وعبد الله كأبطال رئيسيين في الإعلان، في تجربة تُراهن على الحضور العائلي اللافت والتفاعل الجماهيري الواسع.

وتأتي الحملة، التي تعتمد شعار "أجمل حاجة فينا"، استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته أغنية "خطفوني" سابقًا بمشاركة ابنته جنا، حيث يُعاد توظيف الفكرة هذه المرة ضمن أجواء رمضانية دافئة تتمحور حول العائلة ولمّة الأحباب.

هذا المدروس للتوقيت والشراكة يعكس براعة عمرو في تحويل الإعلان التجاري إلى حدث إنساني مؤثر، جامعًا بين الشعبية الواسعة لأبنائه على مواقع التواصل ولمسات إخراجية عالمية، تعزز مكانته كأغلى وجه إعلاني في المنطقة.