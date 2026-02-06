بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود بديو غنائي مع محمد حماقي

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية وتوقفها عن العمل على ألبومها الخاص، تفاجئنا بعودة قوية عبر تعاونها مع في ديو غنائي يجمعهما للمرة الأولى ضمن ألبومه المرتقب.







وكشفت مصادر خاصة لموقع عربية أن الأغنية قد تم تسجيلها بالكامل، وأن فريق عمل ألبوم حماقي أنهى جميع تفاصيلها، لتصبح إحدى أبرز المفاجآت المنتظرة في الألبوم.







أما بخصوص موعد الإصدار، فقد أعلن حماقي تأجيل إطلاق الألبوم إلى ما بعد الموسم الرمضاني، مبررًا ذلك بضيق الوقت ورغبته في تقديم تجربة فنية متكاملة بعيدًا عن الاستعجال.







وبالتالي، من المقرر أن يصدر الألبوم رسميًا مع حلول 2026، ليكون متابعة لألبومه الأخير "هو الأساس" الصادر في 2024.

