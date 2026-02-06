تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود بديو غنائي مع محمد حماقي
Lebanon 24
06-02-2026
|
16:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد غياب طويل عن الساحة الفنية وتوقفها عن العمل على ألبومها الخاص، تفاجئنا
شيرين عبد الوهاب
بعودة قوية عبر تعاونها مع
محمد حماقي
في ديو غنائي يجمعهما للمرة الأولى ضمن ألبومه المرتقب.
وكشفت مصادر خاصة لموقع
بيلبورد
عربية أن الأغنية قد تم تسجيلها بالكامل، وأن فريق عمل ألبوم حماقي أنهى جميع تفاصيلها، لتصبح إحدى أبرز المفاجآت المنتظرة في الألبوم.
أما بخصوص موعد الإصدار، فقد أعلن حماقي تأجيل إطلاق الألبوم إلى ما بعد الموسم الرمضاني، مبررًا ذلك بضيق الوقت ورغبته في تقديم تجربة فنية متكاملة بعيدًا عن الاستعجال.
وبالتالي، من المقرر أن يصدر الألبوم رسميًا مع حلول
عيد الفطر
2026، ليكون متابعة لألبومه الأخير "هو الأساس" الصادر في 2024.
هذا هو الفنان الذي سيغني شارة مسلسل "أنا وهي وهَيا" في رمضان 2026
Lebanon 24
هذا هو الفنان الذي سيغني شارة مسلسل "أنا وهي وهَيا" في رمضان 2026
23:00 | 2026-02-06
06/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من خلال الظهور الأول لأبنائه الأربعة معًا.. عمرو دياب يستعد لإطلاق حملته الإعلانية الخاصة برمضان 2026 (صورة)
Lebanon 24
من خلال الظهور الأول لأبنائه الأربعة معًا.. عمرو دياب يستعد لإطلاق حملته الإعلانية الخاصة برمضان 2026 (صورة)
11:18 | 2026-02-06
06/02/2026 11:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... فنانة بكت بسبب مقتل سيف الإسلام القذافي: رحل وحيداً ويتيماً
Lebanon 24
بالفيديو... فنانة بكت بسبب مقتل سيف الإسلام القذافي: رحل وحيداً ويتيماً
10:05 | 2026-02-06
06/02/2026 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد قضيّة الفنان فضل شاكر... هذا ما شهدته جلسة المحاكمة اليوم
Lebanon 24
جديد قضيّة الفنان فضل شاكر... هذا ما شهدته جلسة المحاكمة اليوم
07:57 | 2026-02-06
06/02/2026 07:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهت مدة عقوبتها... أوّل صورة لفنانة عربيّة شهيرة بعد خروجها من السجن وهذا ما قالته
Lebanon 24
انتهت مدة عقوبتها... أوّل صورة لفنانة عربيّة شهيرة بعد خروجها من السجن وهذا ما قالته
07:21 | 2026-02-06
06/02/2026 07:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
