Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

بعد اتهامها بشن "حملات".. هل انتهى الخلاف بين هند صبري ومها نصار

Lebanon 24
07-02-2026 | 13:56
بعد اتهامها بشن حملات.. هل انتهى الخلاف بين هند صبري ومها نصار
بعد اتهامها بشن حملات.. هل انتهى الخلاف بين هند صبري ومها نصار photos 0
أثارت الفنانة المصرية مها نصار حالة من الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب نشرها تدوينة هجومية حادة استهدفت فيها الفنانة التونسية هند صبري، قبل أن تعود وتحذفها بعد ساعات قليلة من النشر.

وكشفت مها نصار في منشورها المحذوف عن وجود خلافات حادة في كواليس تصوير مسلسل "مناعة"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026. واتهمت نصار زميلتها هند صبري بالتطاول عليها ومحاولة التقليل من شأنها، قائلة: "أنا ممكن أسامحك على سواد قلبك وغيرتك وحقدك.. لكن تتطاولي عليا وتردحيلي قدام الناس.. مستحيل أسامحك عليه أبداً". كما طالبتها بالتوقف عن شن "حملات إلكترونية" ضدها وضد الفنانة هدى الإتربي، مؤكدة أن الأخيرة ليست طرفاً في الأزمة.

ورغم حدة الكلمات التي استخدمتها مها نصار، إلا أنها فاجأت جمهورها بحذف المنشور من حساباتها على "فيسبوك" و"إنستغرام"، دون تقديم أي اعتذار أو توضيح، مما فتح باب التكهنات حول وجود تدخلات من جهات الإنتاج أو المخرج حسين المنباوي (زوج مها نصار ومخرج العمل) لاحتواء الأزمة قبل انطلاق السباق الرمضاني.

يُذكر أن مسلسل "مناعة" يجمع النجمتين هند صبري ومها نصار في إطار دراما شعبية، وتدور أحداثه حول صراعات اجتماعية في حي الباطنية، ويعد من الأعمال المرتقبة التي تواجه حالياً عواصف من الشائعات حول استقرار كواليسها.

