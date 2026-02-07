تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

خلف بريق الأضواء.. هل تدفع عائلات النجوم ثمن الشهرة من استقرارها؟

Lebanon 24
07-02-2026 | 23:00
A-
A+
خلف بريق الأضواء.. هل تدفع عائلات النجوم ثمن الشهرة من استقرارها؟
خلف بريق الأضواء.. هل تدفع عائلات النجوم ثمن الشهرة من استقرارها؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحت مجهر الشهرة وعدسات المصورين، تتكشف حقائق مغايرة لما تظهره السجادة الحمراء، حيث بات "بريق الأضواء" يمثل سلاحاً ذا حدين يهدد استقرار عائلات المشاهير.
 
ورصدت التقارير الفنية تصاعداً في وتيرة الأزمات العائلية التي تضرب البيوت الفنية، مظهرةً صراعاً مريراً بين الحفاظ على الصورة العامة وترميم العلاقات المتصدعة.

يستعرض المقال كيف تحولت حياة بعض النجوم إلى ساحة لتصفية الحسابات العلنية، حيث تؤدي الضغوط المهنية والملاحقات الإعلامية إلى تفكك عائلات كانت تُعد "نموذجية".
 
وفي المقابل، تبرز محاولات حثيثة من قبل ثنائيات أخرى لترميم علاقاتها بعيداً عن صخب منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة لاستعادة الدفء الأسري الذي سلبته الأضواء.

ويركز التحليل على أن المشكلة لا تكمن فقط في غياب الخصوصية، بل في التوقعات العالية التي يفرضها الجمهور، مما يجعل من "الفشل العاطفي" مادة دسمة للنميمة العالمية.
 
ويطرح المقال تساؤلاً جوهرياً: هل يمكن للنجومية أن تتعايش مع حياة عائلية هادئة، أم أن ضريبة التربع على القمة هي التضحية بالاستقرار النفسي والأسري؟

Advertisement
مواضيع ذات صلة
آلانا حديد تفتح النار على زوجة بروكلين بيكهام: "تلهث خلف الشهرة"
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:20:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الطاقة: "كهرباء لبنان" تُحدّد حاجاتها للمحروقات والتواريخ وتدفع ثمن الشحنات من جباياتها حصراً
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:20:07 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: يجب أن تدفع روسيا ثمن الحرب على أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:20:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلات سورية في لبنان تنتظر الضوء الأخضر من بلد أوروبي
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:20:07 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

الحمرا

الملاح

الملا

العلا

شاهي

هنية

صفية

بالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
04:20 | 2026-02-08
Lebanon24
04:07 | 2026-02-08
Lebanon24
03:45 | 2026-02-08
Lebanon24
03:37 | 2026-02-08
Lebanon24
02:01 | 2026-02-08
Lebanon24
01:43 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24