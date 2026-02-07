تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
خلف بريق الأضواء.. هل تدفع عائلات النجوم ثمن الشهرة من استقرارها؟
Lebanon 24
07-02-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحت مجهر الشهرة وعدسات المصورين، تتكشف حقائق مغايرة لما تظهره السجادة الحمراء، حيث بات "بريق الأضواء" يمثل سلاحاً ذا حدين يهدد استقرار عائلات المشاهير.
ورصدت التقارير الفنية تصاعداً في وتيرة الأزمات العائلية التي تضرب البيوت الفنية، مظهرةً صراعاً مريراً بين الحفاظ على الصورة العامة وترميم العلاقات المتصدعة.
يستعرض المقال كيف تحولت حياة بعض النجوم إلى ساحة لتصفية الحسابات العلنية، حيث تؤدي الضغوط المهنية والملاحقات الإعلامية إلى تفكك عائلات كانت تُعد "نموذجية".
وفي المقابل، تبرز محاولات حثيثة من قبل ثنائيات أخرى لترميم علاقاتها بعيداً عن صخب منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة لاستعادة الدفء الأسري الذي سلبته الأضواء.
ويركز التحليل على أن المشكلة لا تكمن فقط في غياب الخصوصية، بل في التوقعات العالية التي يفرضها الجمهور، مما يجعل من "الفشل العاطفي" مادة دسمة للنميمة العالمية.
ويطرح المقال تساؤلاً جوهرياً: هل يمكن للنجومية أن تتعايش مع حياة عائلية هادئة، أم أن ضريبة التربع على القمة هي التضحية بالاستقرار النفسي والأسري؟
