Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

ياسمين صبري من دبي.. إطلالة ساحرة ومفاجأة بانتظار الجمهور

Lebanon 24
07-02-2026 | 16:41
ياسمين صبري من دبي.. إطلالة ساحرة ومفاجأة بانتظار الجمهور
ياسمين صبري من دبي.. إطلالة ساحرة ومفاجأة بانتظار الجمهور photos 0
تواصل النجمة المصرية ياسمين صبري تصدر المشهد الفني بإطلالاتها الساحرة ونشاطها المكثف، حيث شاركت جمهورها لقطات من رحلتها الأخيرة إلى دبي، بالتزامن مع استعدادها لمرحلة مهنية مفصلية في مسيرتها الفنية خلال شهر شباط الحالي.

وفي التفاصيل، أعلن المخرج أحمد خالد أمين عن استئناف تصوير فيلم "نصيب" مباشرة بعد عطلة العيد، وهو العمل الذي تراهن عليه ياسمين كونه يمثل أولى بطولاتها المطلقة في عالم السينما.
 
وتتعاون صبري في هذا الفيلم مع النجم السوري معتصم النهار والفنانة رحمة أحمد، في تجربة من تأليف أحمد عبد الفتاح، تهدف إلى تكريس حضورها كواحدة من أبرز نجمات الشباك في العالم العربي.

ويأتي هذا التحرك الفني الجديد ليؤكد زخم النشاط الذي تعيشه ياسمين صبري، خاصة بعد النجاح اللافت الذي حققته في فيلم "المشروع X" إلى جانب النجم كريم عبد العزيز.
 
ويبدو أن النجمة المصرية توازن بذكاء بين حضورها كأيقونة للموضة والجمال في محافل دبي العالمية، وبين التزامها بمواقع التصوير لتقديم أعمال درامية وسينمائية ترتقي لتوقعات جمهورها العريض.

