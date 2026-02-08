تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

تامر حسني يتوّج بلقب “Megastar of the Year”

Lebanon 24
08-02-2026 | 07:46
A-
A+
تامر حسني يتوّج بلقب “Megastar of the Year”
تامر حسني يتوّج بلقب “Megastar of the Year” photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

احتفل الفنان المصري تامر حسني بتكريم جديد في مسيرته الفنية، بعد فوزه بجائزة “Megastar of the Year” (نجم العام الاستثنائي) خلال فعالية tiktok Live Fest ٢٥ التي أقيمت في دبي.

ونشر حسني عبر حسابه الرسمي على إنستغرام مجموعة صور وفيديوهات من لحظة تسلمه الجائزة على المسرح، حيث بدا وهو يحمل درع التكريم وسط أجواء احتفالية حيوية ومبهجة.

وعبّر تامر عن فخره وسعادته بهذه الجائزة، موجّهًا شكره لجمهوره ولمنظمي الحفل، قائلاً: "أشعر بالفخر حقاً لحصولي على لقب Megastar of the Year من منصة تيك توك. ما يجعل هذه اللحظة أكثر تميزاً هو تكريمي في مدينة دبي. شكراً تيك توك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشكراً لكل جماهيري.. هذه الجائزة لنا جميعاً."

وتفاعل المتابعون وزملاؤه في الوسط الفني بشكل واسع مع منشوره، مثنيين على جهوده المستمرة للحفاظ على مكانته الفنية وتقديم محتوى متجدد يتماشى مع المنصات الرقمية العالمية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
إلفيس سمايلي يتوّج بلقب «ليف غولف – الرياض»
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24
العطية يُتوّج بلقب رالي باها حائل للمرة السادسة
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24
سابالينكا تتوّج بلقب بريسبان الدولي بعد الفوز على كوستيوك
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 12 عامًا.. تامر حسني يعود إلى الدراما
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

شمال أفريقيا

أفريقيا

tiktok

سعادة

هيري

مصري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
14:53 | 2026-02-08
Lebanon24
12:05 | 2026-02-08
Lebanon24
10:10 | 2026-02-08
Lebanon24
04:20 | 2026-02-08
Lebanon24
04:07 | 2026-02-08
Lebanon24
03:45 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24