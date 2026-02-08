تامر حسني يتوّج بلقب “Megastar of the Year”

احتفل الفنان المصري بتكريم جديد في مسيرته الفنية، بعد فوزه بجائزة “Megastar of the Year” (نجم العام الاستثنائي) خلال فعالية Live Fest ٢٥ التي أقيمت في دبي.

ونشر حسني عبر حسابه الرسمي على إنستغرام مجموعة صور وفيديوهات من لحظة تسلمه الجائزة على المسرح، حيث بدا وهو يحمل درع التكريم وسط أجواء احتفالية حيوية ومبهجة.

وعبّر تامر عن فخره وسعادته بهذه الجائزة، موجّهًا شكره لجمهوره ولمنظمي الحفل، قائلاً: "أشعر بالفخر حقاً لحصولي على لقب Megastar of the Year من منصة تيك توك. ما يجعل هذه اللحظة أكثر تميزاً هو تكريمي في مدينة دبي. شكراً تيك توك وشمال ، وشكراً لكل جماهيري.. هذه الجائزة لنا جميعاً."

وتفاعل المتابعون وزملاؤه في الوسط الفني بشكل واسع مع منشوره، مثنيين على جهوده المستمرة للحفاظ على مكانته الفنية وتقديم محتوى متجدد يتماشى مع المنصات الرقمية العالمية.