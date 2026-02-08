ليل جون يفقد نجله فجأة… العثور على جثته في ميلتون

أعلن النجم الموسيقي ليل جون وفاة نجله ناثان ، المعروف مهنيًا باسم DJ Young Slade، عن عمر يناهز 27 عامًا، بعد العثور على جثته قرب منزله في مدينة بولاية الأميركية.

وكان ناثان قد أُبلغ عن فقدانه يوم الثلاثاء الفائت، حيث غادر المنزل في ظروف غير معتادة دون هاتفه المحمول. وبعد أيام من البحث شاركت عدة وكالات محلية، وتم العثور على جثته صباح الجمعة في بركة بمنتزه ميفيلد بواسطة غواصي قسم إطفاء مقاطعة تشيروكي. وأكدت الشرطة أن الجثة يُعتقد أنها تعود له، بانتظار تأكيد ، مشيرة إلى عدم وجود مؤشرات على وقوع جريمة، لكن التحقيقات لا تزال جارية.

ونشر ليل جون بيانًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إن عائلته محطمة لفقدان ناثان، ووصفه بأنه شاب موهوب، محبوب، ومخلص لعائلته وأصدقائه.