تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

ليل جون يفقد نجله فجأة… العثور على جثته في ميلتون

Lebanon 24
08-02-2026 | 10:10
A-
A+
ليل جون يفقد نجله فجأة… العثور على جثته في ميلتون
ليل جون يفقد نجله فجأة… العثور على جثته في ميلتون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلن النجم الموسيقي ليل جون وفاة نجله ناثان سميث، المعروف مهنيًا باسم DJ Young Slade، عن عمر يناهز 27 عامًا، بعد العثور على جثته قرب منزله في مدينة ميلتون بولاية جورجيا الأميركية.

وكان ناثان قد أُبلغ عن فقدانه يوم الثلاثاء الفائت، حيث غادر المنزل في ظروف غير معتادة دون هاتفه المحمول. وبعد أيام من البحث شاركت عدة وكالات محلية، وتم العثور على جثته صباح الجمعة في بركة بمنتزه ميفيلد بواسطة غواصي قسم إطفاء مقاطعة تشيروكي. وأكدت الشرطة أن الجثة يُعتقد أنها تعود له، بانتظار تأكيد الطب الشرعي، مشيرة إلى عدم وجود مؤشرات على وقوع جريمة، لكن التحقيقات لا تزال جارية.

ونشر ليل جون بيانًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إن عائلته محطمة لفقدان ناثان، ووصفه بأنه شاب موهوب، محبوب، ومخلص لعائلته وأصدقائه.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أنقرة أبلغت الجانب الليبي بأن جميع ركاب الطائرة لقوا مصرعهم وتم العثور على الجثث والحطام (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:06:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هوت فجأة... شاهدوا لحظة سقوط مروحيّة إسرائيليّة (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:06:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رونالدو يعرض قصر الأحلام للبيع فجأة.. ما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:06:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يزداد وزن النساء فجأة في الأربعينيات؟
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:06:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الطب الشرعي

جورجيا

ميلتون

جورجي

الشرع

عمر ي

جورج

بانت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
14:53 | 2026-02-08
Lebanon24
12:05 | 2026-02-08
Lebanon24
07:46 | 2026-02-08
Lebanon24
04:20 | 2026-02-08
Lebanon24
04:07 | 2026-02-08
Lebanon24
03:45 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24