بعد معاناة طويلة مع المرض.. وفاة فنان كبير

توفي اليوم الأحد الفنان المصري، متولي، عن عمر يناهز 87 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.



وكشف مصدر مقرب من أسرة الفنان في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أنه كان يعاني من بعض الأمراض المزمنة طويلة، منها والضغط وبعض أمراض الشيخوخة.

كما أضاف المصدر أن متولي ابتعد عن الساحة الفنية منذ فترة بسبب حالته الصحية، وكان يقيم مع أفراد عائلته الذين تولوا رعايته طوال فترة مرضه.



كذلك أوضح أن المرض اشتد على الفنان خلال الفترة الماضية، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج أكثر من مرة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.