Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

بعد معاناة طويلة مع المرض.. وفاة فنان كبير

Lebanon 24
08-02-2026 | 12:05
بعد معاناة طويلة مع المرض.. وفاة فنان كبير
بعد معاناة طويلة مع المرض.. وفاة فنان كبير photos 0
توفي اليوم الأحد الفنان المصري، عبد الجواد متولي، عن عمر يناهز 87 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

وكشف مصدر مقرب من أسرة الفنان في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أنه كان يعاني من بعض الأمراض المزمنة منذ فترة طويلة، منها السكري والضغط وبعض أمراض الشيخوخة.
كما أضاف المصدر أن متولي ابتعد عن الساحة الفنية منذ فترة بسبب حالته الصحية، وكان يقيم مع أفراد عائلته الذين تولوا رعايته طوال فترة مرضه.

كذلك أوضح أن المرض اشتد على الفنان خلال الفترة الماضية، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج أكثر من مرة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.
Lebanon24
14:53 | 2026-02-08
Lebanon24
10:10 | 2026-02-08
Lebanon24
07:46 | 2026-02-08
Lebanon24
04:20 | 2026-02-08
Lebanon24
04:07 | 2026-02-08
Lebanon24
03:45 | 2026-02-08
