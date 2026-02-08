تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
-1
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
بعد معاناة طويلة مع المرض.. وفاة فنان كبير
Lebanon 24
08-02-2026
|
12:05
توفي اليوم الأحد الفنان المصري،
عبد الجواد
متولي، عن عمر يناهز 87 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.
وكشف مصدر مقرب من أسرة الفنان في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أنه كان يعاني من بعض الأمراض المزمنة
منذ فترة
طويلة، منها
السكري
والضغط وبعض أمراض الشيخوخة.
كما أضاف المصدر أن متولي ابتعد عن الساحة الفنية منذ فترة بسبب حالته الصحية، وكان يقيم مع أفراد عائلته الذين تولوا رعايته طوال فترة مرضه.
كذلك أوضح أن المرض اشتد على الفنان خلال الفترة الماضية، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج أكثر من مرة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.
