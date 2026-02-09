تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
أول جرعة كيماوي.. فنانة عربية تعلن بدء رحلة العلاج
Lebanon 24
09-02-2026
|
02:42
أعلنت
هبة السيسي
خضوعها لأول جلسة علاج كيماوي، بعد كشفها أخيراً عن إصابتها بالسرطان، مؤكدة أنها بدأت مرحلة جديدة من العلاج.
ونشرت
السيسي
صورة لها أثناء تلقي الجلسة عبر "إنستغرام"، وكتبت "النهارده أخدت أول جرعة كيماوي".
وكانت السيسي قد تحدثت عن إصابتها خلال تقديم أحد برامجها، قائلة "النهارده أول حلقة ليا بعد أزمة صحية صعبة، بعد إصابتي بالسرطان وعملت عملية كبيرة، بس الحمد لله ربنا كرمني ورجعت بخير".
وفي السياق، كانت الفنانة
ياسمين جمال
قد أشارت إلى خضوع هبة السيسي لعملية جراحية وصفتها بالدقيقة، طالبة الدعاء لها، قبل أن تعود وتنشر لاحقاً أن السيسي خرجت من العملية "بالسلامة"، شاكرة كل من دعا لها.
