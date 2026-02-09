بين محمد سامي وعفاف شعيب.. مواجهة قضائية جديدة

تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية، الإثنين، الطعن المقدّم على الحكم الصادر برفض دعوى التعويض التي أقامتها الفنانة عفاف ضد المخرج ، في قضية تتصل باتهامات بالسبّ والقذف والتشهير.



وبحسب ما كان أعلنه دفاع شعيب سابقاً، فإن الحكم الصادر عن محكمة القاهرة الاقتصادية يُعدّ حكماً ابتدائياً «أول درجة»، ما أتاح الطعن عليه أمام . وكانت المحكمة قد قضت برفض دعوى التعويض التي طالبت فيها شعيب بتعويض مدني مؤقت قدره 5 ملايين جنيه، معتبرة أنها تستند إلى وقائع سبّ وقذف وتشهير عبر مواقع التواصل أو خلال ظهور تلفزيوني.



في موازاة المسار القضائي، عاد اسم محمد سامي إلى التداول فنياً، بعد إعلانه بدء تصوير مسلسله الجديد «قلب شمس» بطولة النجمة يسرا، رغم تلميحه سابقاً إلى الاعتزال. اللافت هذه المرة أن سامي يخوض التمثيل للمرة الأولى، ويؤدي ثلاثة أدوار ضمن العمل، بالتوازي مع توليه التأليف والإخراج.



ونشر سامي صوراً من كواليس التصوير عبر «إنستغرام»، معرباً عن سعادته بالتعاون مع يسرا، ومؤكداً تقديم عمل «يحترم كل بيت عربي»، وفق تعبيره. ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم بينهم درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار، سوسن بدر، بسنت ، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو ، نور ، ، إضافة إلى وجوه شابة.



وبحسب ما يُتداول عن خط الدراما، يجسد سامي شخصية مدرس يدخل في صراع مع شبكات الدروس الخصوصية، ضمن معالجة لأزمات التعليم واستنزاف الأسر مادياً، مقابل طرح بدائل تعليمية قائمة على التكنولوجيا والتعلّم الذاتي. (العين)

