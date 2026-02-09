تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

من داخل المصعد… إيميه صياح بعفوية لافتة

Lebanon 24
09-02-2026 | 15:29
من داخل المصعد… إيميه صياح بعفوية لافتة
من داخل المصعد… إيميه صياح بعفوية لافتة photos 0
نشرت الممثلة ايميه صياح صورة جديدة عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها داخل المصعد وهي تلتقط صورة عفوية أمام المرآة، بإطلالة كاجوال لافتة.

واعتمدت إيميه تنسيقاً بسيطاً جمع بين القميص الأخضر القصير والبنطال الأسود الواسع، مع حقيبة يد باللون البيج، ما أضفى على إطلالتها لمسة شبابية وعصرية. وأرفقت الصورة بتعليق بالإنكليزية قالت فيه: “Here’s to making this week count”، في إشارة إلى طاقة إيجابية وبداية أسبوع مليئة بالحيوية.

وقد لاقت الصورة تفاعلاً من متابعيها، الذين أشادوا بعفويتها وأناقتها في الإطلالات اليومية.
 
