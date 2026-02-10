عن عمر 33 عاماً.. الوسط الفني يُفاجئ بوفاة هذا النجم الشهير (صورة)

عن عمر يناهز 33 عامًا، توفي الممثل الأميركي غاريت، المعروف بدوره في فيلم "كيف تأكل الديدان المقلية" How to Eat Fried Wormsعام 2006.

وأكدت والدة بليك، كارول غاريت، خبر وفاته الماضي. ولم يتم تحديد سبب الوفاة رسميًّا بعد، حيث تنتظر العائلة نتائج التشريح.



وكشفت كارول أن ابنها نُقل إلى المستشفى في ولاية أوكلاهوما الأسبوع الماضي بعد شعوره بألم شديد، وتم تشخيصه لاحقًا بمرض الحزام الناري (Shingles)، وهو عدوى فيروسية تسبب آلامًا عصبية شديدة. وأضافت أن بليك ربما حاول التعامل مع الألم بمفرده، وأن وفاته قد تكون نتيجة حادث مأساوي. ولم تتوفر تفاصيل طبية إضافية في الوقت الحالي.



وكان غاريت يعيش في تولسا، أوكلاهوما، خلال السنوات الأخيرة، وقد قالت والدته إنه أجرى تغييرات إيجابية كبيرة في حياته، إذ ظل متعافيًا من الإدمان لمدة 3 سنوات.