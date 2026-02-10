تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)

Lebanon 24
10-02-2026 | 04:53
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت ابنة الفنانة الكبيرة هند رستم، بسنت رضا عن كواليس إنسانية وفنية نادرة في حياة والدتها، مؤكدةً أن مشهداً واحداً كان السبب المباشر في اعتذارها عن عدم العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".

وقالت بسنت في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدّمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة "الحياة" إن هند رستم كانت شخصية مختلفة عن صورتها على الشاشة، إذ عُرفت بحبّها الشديد للزرع والكلاب وركوب الخيل، وكرهها الشديد للكذب والنفاق. 
وأشارت الى أن من أصعب لحظات حياتها كانت الأيام الأخيرة لوالدتها، خاصة أثناء دخولها لإجراء عملية قسطرة، حيث كانت توصيها دائماً بالاهتمام بابنها وأحفادها وأهل البيت وصديقتها المقرّبة.

وأضافت أنها رافقت والدتها في تصوير عدد من أفلامها، من بينها "امرأة على الهامش" و"حب في حب"، مؤكدةً أنها لم تفكر يوماً في خوض تجربة التمثيل، ولو فكرت في ذلك لكانت هند رستم أول الرافضين، كما أوضحت أن والدتها اعتزلت الفن مبكراً عن قناعة تامة، ولم تشعر بالندم على هذا القرار، رغم حبها لعدد من أعمالها، وعلى رأسها "شفيقة القبطية"، الى جانب فيلمَي "الزوج العازب" و"الراهبة".

وتابعت رضا أنها ترى أن أصعب أدوار هند رستم خلال مسيرتها كان دور "شفيقة القبطية"، مشيرةً الى أن والدها حسن رضا، والمخرج الكبير حسن الإمام، كان لهما دور مهم في تقديمها للسينما.

وكشفت أن حسن الإمام طلب الزواج منها في فترة سابقة، لكنها رفضت بسبب زواجه آنذاك واختلاف آرائهما في بعض التفاصيل.

وأشارت الى أن هند كانت تحرص على إبداء رأيها في بعض الأعمال المعروضة عليها، مستشهدةً بقصة فيلم "أبي فوق الشجرة"، حيث اعتذرت عن عدم المشاركة فيه بسبب مشهد اعتبرته غير مناسب، خاصة أنه يتضمن أول ظهور للنجم عبد الحليم حافظ في الفيلم، وتظهر خلاله امرأة تركز الكاميرا على جسدها الى جانب صورة لـ"العندليب الأسمر".

وأضافت أن المخرج حسين كمال حاول إقناعها بالعدول عن قرارها، كما تحدث معها عبد الحليم حافظ بنفسه، إلا أنها تمسكت برفضها، الأمر الذي تسبّب في غضب العندليب وحدوث قطيعة بينهما، رغم اعتذار هند رستم لاحقاً، وظل الخلاف قائماً حتى وفاته، ليذهب الدور في النهاية الى الفنانة نادية لطفي.



Advertisement
مواضيع ذات صلة
عائلة عبد الحليم حافظ تتحرك قانونيًا ضد شخص ينتحل لقب "العندليب الأبيض".. ما القصة؟
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 17:51:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أسرة عبد الحليم حافظ تقاضي «العندليب الأبيض» بتهمة تشويه اسم الفنان الراحل
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 17:51:12 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيل وفاتها.. ماذا دار بين عبد الحليم حافظ وأم كلثوم في المكالمة الأخيرة؟
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 17:51:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّضت لتعليقات سلبية أثرت على نفسيتها.. هذا ما كشفته نيكول سابا عن ابنتها (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 17:51:12 Lebanon 24 Lebanon 24

عبد الحليم حافظ

عمرو الليثي

الحليم حافظ

عبد الحليم

نادية لطفي

حسين كمال

هند رستم

حسن رضا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
09:32 | 2026-02-10
Lebanon24
07:33 | 2026-02-10
Lebanon24
05:23 | 2026-02-10
Lebanon24
04:43 | 2026-02-10
Lebanon24
03:45 | 2026-02-10
Lebanon24
02:22 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24