فنون ومشاهير
وثائق رسميّة... إليكم سبب وفاة بطلة فيلم "home alone" الشهير
Lebanon 24
10-02-2026
|
05:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت وثائق رسمية أميركية عن سبب وفاة الممثلة الكندية
كاثرين أوهارا
، بعد إعلان رحيلها في 30 كانون الثاني، داخل أحد مستشفيات مدينة
لوس أنجليس
، نتيجة انسداد رئوي.
كما أُدرج سرطان المستقيم كسبب صحي طويل الأمد، إذ كانت تتلقى العلاج منه منذ آذار 2025. (الإمارات 24)
