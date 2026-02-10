هل منح الرئيس السوريّ الجنسيّة للفنان أيمن رضا؟

نفى الفنان السوري صحة الأنباء المتداولة حول حصوله على الجنسية بموجب مرسوم رئاسي، مؤكدًا أن ما يُشاع في هذا السياق غير صحيح تمامًا.



وقال رضا، إنه لم يُبلَّغ حتى الآن بأي قرار رسمي أو مرسوم رئاسي يقضي بمنحه الجنسية السورية.



ويترقب رضا صدور قرار رسمي يمنحه الجنسية السورية، في إطار مساعيه المستمرة للحصول عليها، بما يتيح إدراج الرقم الوطني في جواز سفره، ويُسهم في تذليل العوائق القانونية التي تؤثر على حياته داخل وخارجها. (ارم نيوز)

Advertisement