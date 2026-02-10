تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
هل منح الرئيس السوريّ الجنسيّة للفنان أيمن رضا؟
Lebanon 24
10-02-2026
|
07:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفى الفنان السوري
أيمن رضا
صحة الأنباء المتداولة حول حصوله على الجنسية
السورية
بموجب مرسوم رئاسي، مؤكدًا أن ما يُشاع في هذا السياق غير صحيح تمامًا.
وقال رضا، إنه لم يُبلَّغ حتى الآن بأي قرار رسمي أو مرسوم رئاسي يقضي بمنحه الجنسية السورية.
ويترقب رضا صدور قرار رسمي يمنحه الجنسية السورية، في إطار مساعيه المستمرة للحصول عليها، بما يتيح إدراج الرقم الوطني في جواز سفره، ويُسهم في تذليل العوائق القانونية التي تؤثر على حياته داخل
سوريا
وخارجها. (ارم نيوز)
تابع
