فنون ومشاهير
خلاف مفاجئ في كواليس «لوبي الغرام» ماذا حصل؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
10-02-2026
|
13:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
عَلم "
لبنان
٢٤"، وفي خلال وجوده في مكان تصوير أحد مشاهد المسلسل الرمضاني المرتقب «لوبي الغرام» من بطولة
باميلا الكيك
ومعتصم النهار، في مستشفى بحنس-
بحرصاف
، ان مشادة كلامية حصلت بين باميلا واحد مساعدي المخرج.
ويعود سبب الخلاف، وفق احد الممثلين الذين تحدثوا عبر "لبنان٢٤"إلى السماح لأحد الممثلين بأخذ استراحة، في وقتٍ كان من المفترض أن يشارك في مشهد يجمعه بباميلا الكيك، الأمر الذي أدّى إلى عدم تصوير المشهد.
وشهدت الأجواء توتراً كبيراً، اذ لفت مصدر عبر "لبنان٢٤" إلى أنّ الانفعال كان واضحًا، وارتفع صوت باميلا الكيك في خلال
النقاش
، وسط حالة من التوتر استدعت تدخّل بعض الحاضرين لاحتواء الموقف واستكمال التصوير لاحقًا.
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
