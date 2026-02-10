تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

وائل كفوري يطلّ بتتر مسلسل "بالحرام" في رمضان 2026 بأغنية "شو ناطر"

Lebanon 24
10-02-2026 | 12:58
A-
A+
وائل كفوري يطلّ بتتر مسلسل بالحرام في رمضان 2026 بأغنية شو ناطر
وائل كفوري يطلّ بتتر مسلسل بالحرام في رمضان 2026 بأغنية شو ناطر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أطلق النجم اللبناني وائل كفوري تتر مسلسل "بالحرام"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، من خلال أغنية بعنوان "شو ناطر" تتميز بأسلوب موسيقي مؤثر يتناغم مع أجواء العمل الدرامي.

توقيع التتر يعود للشاعر علي المولى، مع ألحان صباح الكردي وتوزيع موسيقي من آدم.

ويُعد هذا العمل إضافة جديدة لمسيرة كفوري، خصوصًا في مجال شارات المسلسلات، حيث يواصل تأكيد حضوره القوي في موسم رمضان عبر أعمال غنائية.

مسلسل "بالحرام" يضم نخبة من نجوم الدراما اللبنانية، من بينهم ماغي بو غصن، باسم مغنية، تقلا شمعون، عمار شلق، طوني عيسى، رندة كعدي، سينتيا كرم، وطارق تميم.

الجمهور يترقّب عرض المسلسل خلال رمضان 2026، مع اهتمام خاص بتتر العمل الذي يحمل توقيع أحد أبرز الأصوات في العالم العربي.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذا هو الفنان الذي سيغني شارة مسلسل "أنا وهي وهَيا" في رمضان 2026
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 23:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أمل بوشوشة تستعد لمسلسل "أولاد الراعي" في رمضان 2026
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 23:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"السوريون الأعداء" ينضم إلى دراما رمضان 2026
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 23:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"قيصرية" يفتح ملفات "التجارة الفاسدة" في أسواق الناصرية خلال رمضان
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 23:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24

ماغي بو غصن

علي المولى

طوني عيسى

اللبنانية

youtube

ماغي بو

المولى

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-02-10
Lebanon24
09:32 | 2026-02-10
Lebanon24
07:33 | 2026-02-10
Lebanon24
05:23 | 2026-02-10
Lebanon24
04:53 | 2026-02-10
Lebanon24
04:43 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24