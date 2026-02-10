وائل كفوري يطلّ بتتر مسلسل "بالحرام" في رمضان 2026 بأغنية "شو ناطر"

أطلق النجم اللبناني وائل كفوري تتر مسلسل "بالحرام"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، من خلال أغنية بعنوان "شو ناطر" تتميز بأسلوب موسيقي مؤثر يتناغم مع أجواء العمل الدرامي.
توقيع التتر يعود للشاعر علي المولى، مع ألحان صباح الكردي وتوزيع موسيقي من آدم.
ويُعد هذا العمل إضافة جديدة لمسيرة كفوري، خصوصًا في مجال شارات المسلسلات، حيث يواصل تأكيد حضوره القوي في موسم رمضان عبر أعمال غنائية.
مسلسل "بالحرام" يضم نخبة من نجوم الدراما اللبنانية، من بينهم ماغي بو غصن، باسم مغنية، تقلا شمعون، عمار شلق، طوني عيسى، رندة كعدي، سينتيا كرم، وطارق تميم.
الجمهور يترقّب عرض المسلسل خلال رمضان 2026، مع اهتمام خاص بتتر العمل الذي يحمل توقيع أحد أبرز الأصوات في العالم العربي.