وائل كفوري يطلّ بتتر مسلسل "بالحرام" في رمضان 2026 بأغنية "شو ناطر"

أطلق النجم اللبناني تتر مسلسل "بالحرام"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما 2026، من خلال أغنية بعنوان "شو ناطر" تتميز بأسلوب موسيقي مؤثر يتناغم مع أجواء العمل الدرامي.

توقيع التتر يعود للشاعر ، مع ألحان صباح وتوزيع موسيقي من آدم.

ويُعد هذا العمل إضافة جديدة لمسيرة ، خصوصًا في مجال شارات المسلسلات، حيث يواصل تأكيد حضوره القوي في موسم رمضان عبر أعمال غنائية.

مسلسل "بالحرام" يضم نخبة من نجوم الدراما ، من بينهم ، باسم مغنية، تقلا ، عمار شلق، ، رندة كعدي، سينتيا كرم، وطارق تميم.

الجمهور يترقّب عرض المسلسل خلال رمضان 2026، مع اهتمام خاص بتتر العمل الذي يحمل توقيع أحد أبرز الأصوات في العالم العربي.






