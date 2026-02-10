تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
شيرين عبدالوهاب تتخذ إجراءات قانونية بعد تسريب تسجيلات صوتية منسوبة لشقيقها
Lebanon 24
10-02-2026
|
15:58
photos
أثارت تسجيلات صوتية جرى تداولها عبر تطبيق "
واتساب
"، نُسبت إلى شقيق الفنانة
شيرين
عبدالوهاب، جدلاً واسعًا على
مواقع التواصل الاجتماعي
، بعد احتوائها على إساءات وألفاظ حادة بحقها، ما أثار تساؤلات حول توقيت تسريبها والجهة المسؤولة عن نشرها.
وفي رد رسمي، أعلن المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المسؤول السابق عن إدارة حساباتها على منصات التواصل، متهماً إياه بالوقوف وراء التسريبات، ومؤكدًا أن محمد عبدالوهاب، شقيق الفنانة، لا علاقة له بالواقعة.
وفي سياق متصل، نفى المحامي فهد مرزوق، في تصريح، صلة موكله "محمد سرور" بتلك التسريبات، مشدداً على أن الزج باسم موكله في الأزمة يفتقر إلى الدقة، وأن جهات التحقيق هي المنوطة بكشف الملابسات.
وتابع: "هناك أيضا محاولات للزج باسم موكلي محمود سرور، في القضية التي تخص قناة المطربة، في موقع
يوتيوب
، والزعم بعرضها للبيع من طرفه، وهذا غير صحيح بالمرة، والبلاغ الرسمي المقدم بشأن القناة، وهو رقم ٤٥٥ لسنة ٢٠٢٥ جنح اقتصادية، مقدم من محاميها ضد محمد سيد، شقيق
شيرين عبد الوهاب
".
يذكر أن محكمة جنح الاقتصادية، حددت يوم 21 شباط الجاري، لنظر القضية رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٢٦ جنح مالية، التي اقامتها المطربة شيرين
عبد الوهاب
، ضد مدير صفحاتها السابق محمود محمد حسين سرور.
