بشأن إمكانية تقديم السيرة الذاتية لزوجها الراحل.. فنانة شهيرة تحسم الجدل!

حسمت الفنانة المعتزلة شهيرة الجدل بشأن إمكانية تقديم لزوجها الراحل، الفنان ، في عمل درامي، مؤكدة رفضها التام لهذه الفكرة.



وأوضحت شهيرة، في تصريحات أدلت بها لموقع " 24": إن "محمود ياسين يمتلك وجها مصريا أصيلا، ونصف البلد تشبهه في الشكل، لكن لا يوجد فنان يستطيع تجسيد قصة حياته لانه لن يستطيع الإمساك بتفاصيل ومفاتيح الشخصية".



وأضافت: "لا يوجد من يماثله في أو الصوت أو الكاريزما".يشار إلى أن محمود ياسين حظي بلقب "فتى الشاشة الأول"، حيث ترك بصمة خالدة في تاريخ بمسيرة امتدت لأكثر من نصف قرن، تميز خلالها بصوت رخيم ولغة عربية متقنة جعلت منه أيقونة في الأدوار التاريخية والوطنية.وُلد محمود ياسين في مدينة بورسعيد في 2 حزيران 1941 وتخرج من كلية الحقوق بجامعة " " عام 1964، وعمل بالمحاماة لفترة قصيرة قبل أن يتملكه شغف الفن.بدأت شهرته السينمائية عام 1970 بفيلم "نحن لا نزرع الشوك" أمام الفنانة شادية، لينطلق في مسيرة حافلة ضمت أكثر من 150 فيلماً، من أبرزها "الرصاصة لا تزال في "، "أفواه وأرانب"، "شفيقة ومتولي"، "الصعود إلى الهاوية".