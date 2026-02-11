تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

ستُشارك في موسم رمضان.. هل تراجعت دانا مارديني عن قرار اعتزالها؟

Lebanon 24
11-02-2026 | 01:03
ستُشارك في موسم رمضان.. هل تراجعت دانا مارديني عن قرار اعتزالها؟
بعد إعلان إعتزالها، أطلت الفنانة السورية دانا مارديني في البرومو التشويقي لمسلسل "القيصر – لا مكان لا زمان"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026. 

وظهرت دانا في الإعلان الترويجي للمسلسل، كما نشرت الشركة المنتجة بوسترًا رسميًا خاصًا بها بعد مشاركتها في إحدى ثلاثيات العمل العشر، غير أن تصوير هذه الثلاثية جرى قبل أشهر، أي قبل اتخاذها قرار اعتزال الدراما التلفزيونية والتفرغ للمسرح والسينما.
 
 
 
وكانت مارديني أعلنت عبر حسابها على "إنستغرام" اعتزالها التمثيل التلفزيوني بشكل نهائي في تموز الماضي، مؤكدة أنها لن تعمل مستقبلًا في هذا المجال، مهما كانت الجهة المنتجة أو القناة العارضة، مشددة على رغبتها في متابعة شغفها الفني خارج إطار التلفزيون.

