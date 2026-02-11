تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
ستُشارك في موسم رمضان.. هل تراجعت دانا مارديني عن قرار اعتزالها؟
Lebanon 24
11-02-2026
|
01:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد إعلان إعتزالها، أطلت الفنانة
السورية
دانا مارديني
في البرومو التشويقي لمسلسل "
القيصر
– لا مكان لا زمان"، المقرر عرضه في موسم
رمضان
2026.
وظهرت دانا في الإعلان الترويجي للمسلسل، كما نشرت الشركة المنتجة بوسترًا رسميًا خاصًا بها بعد مشاركتها في إحدى ثلاثيات العمل العشر، غير أن تصوير هذه الثلاثية جرى قبل أشهر، أي قبل اتخاذها قرار اعتزال الدراما التلفزيونية والتفرغ للمسرح والسينما.
وكانت
مارديني
أعلنت عبر حسابها على "إنستغرام" اعتزالها التمثيل التلفزيوني بشكل نهائي في
تموز
الماضي، مؤكدة أنها لن تعمل مستقبلًا في هذا المجال، مهما كانت الجهة المنتجة أو القناة العارضة، مشددة على رغبتها في متابعة شغفها الفني خارج إطار التلفزيون.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد إعلان قرار اعتزالها.. ممثلة شابة توضح الأسباب
Lebanon 24
بعد إعلان قرار اعتزالها.. ممثلة شابة توضح الأسباب
11/02/2026 09:27:54
11/02/2026 09:27:54
Lebanon 24
Lebanon 24
دانا الحلّاني تشارك أجواء العيد من المطبخ
Lebanon 24
دانا الحلّاني تشارك أجواء العيد من المطبخ
11/02/2026 09:27:54
11/02/2026 09:27:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو الفنان الذي سيغني شارة مسلسل "أنا وهي وهَيا" في رمضان 2026
Lebanon 24
هذا هو الفنان الذي سيغني شارة مسلسل "أنا وهي وهَيا" في رمضان 2026
11/02/2026 09:27:54
11/02/2026 09:27:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الـ"The Guardian": لهذا السبب تراجع ترامب عن قراره ضرب إيران
Lebanon 24
الـ"The Guardian": لهذا السبب تراجع ترامب عن قراره ضرب إيران
11/02/2026 09:27:54
11/02/2026 09:27:54
Lebanon 24
Lebanon 24
دانا مارديني
السورية
قناة ال
ماردين
القيصر
رمضان
سورية
قد يعجبك أيضاً
شيرين عبدالوهاب تتخذ إجراءات قانونية بعد تسريب تسجيلات صوتية منسوبة لشقيقها
Lebanon 24
شيرين عبدالوهاب تتخذ إجراءات قانونية بعد تسريب تسجيلات صوتية منسوبة لشقيقها
15:58 | 2026-02-10
10/02/2026 03:58:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف مفاجئ في كواليس «لوبي الغرام» ماذا حصل؟
Lebanon 24
خلاف مفاجئ في كواليس «لوبي الغرام» ماذا حصل؟
13:30 | 2026-02-10
10/02/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يطلّ بتتر مسلسل "بالحرام" في رمضان 2026 بأغنية "شو ناطر"
Lebanon 24
وائل كفوري يطلّ بتتر مسلسل "بالحرام" في رمضان 2026 بأغنية "شو ناطر"
12:58 | 2026-02-10
10/02/2026 12:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لسقوط سيارة في كفردبيان... ما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو لسقوط سيارة في كفردبيان... ما حقيقته؟
09:32 | 2026-02-10
10/02/2026 09:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل منح الرئيس السوريّ الجنسيّة للفنان أيمن رضا؟
Lebanon 24
هل منح الرئيس السوريّ الجنسيّة للفنان أيمن رضا؟
07:33 | 2026-02-10
10/02/2026 07:33:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
10:48 | 2026-02-10
10/02/2026 10:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
09:01 | 2026-02-10
10/02/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
11:47 | 2026-02-10
10/02/2026 11:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب تُوفِيَ... هذا ما جرى تحت جسر الطيونة
Lebanon 24
شاب تُوفِيَ... هذا ما جرى تحت جسر الطيونة
07:13 | 2026-02-10
10/02/2026 07:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
Lebanon 24
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
11:00 | 2026-02-10
10/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:58 | 2026-02-10
شيرين عبدالوهاب تتخذ إجراءات قانونية بعد تسريب تسجيلات صوتية منسوبة لشقيقها
13:30 | 2026-02-10
خلاف مفاجئ في كواليس «لوبي الغرام» ماذا حصل؟
12:58 | 2026-02-10
وائل كفوري يطلّ بتتر مسلسل "بالحرام" في رمضان 2026 بأغنية "شو ناطر"
09:32 | 2026-02-10
فيديو لسقوط سيارة في كفردبيان... ما حقيقته؟
07:33 | 2026-02-10
هل منح الرئيس السوريّ الجنسيّة للفنان أيمن رضا؟
05:23 | 2026-02-10
وثائق رسميّة... إليكم سبب وفاة بطلة فيلم "home alone" الشهير
فيديو
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
11/02/2026 09:27:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
11/02/2026 09:27:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
11/02/2026 09:27:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24