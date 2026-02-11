تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

خبر حزين جداً.. وفاة ممثل تركي شهير عن 45 عاما بعد تعرضه لوعكة مفاجئة (صورة)

Lebanon 24
11-02-2026 | 03:31
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل تركي شهير عن 45 عاما بعد تعرضه لوعكة مفاجئة (صورة)
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل تركي شهير عن 45 عاما بعد تعرضه لوعكة مفاجئة (صورة) photos 0
A+
A-
في خبر حزين، توفي اليوم الأربعاء الممثل التركي كانبولات جوركيم أرسلان عن عمر 45 عامًا وذلك بعد تعرضه ليلا لوعكة صحية مفاجئة في منزلِه بمنطقة بي أوغلو في إسطنبول، ونُقل إثرها إلى المستشفى حيث لم تنجح محاولات الأطباء في إنقاذ حياته. 
 
 
 
واشتهر كانبولات جوركيم أرسلان بأدواره في عدة أعمال تركية ناجحة، من أبرزها دوره في مسلسل Poyraz Karayel حيث جسد شخصية سيفير، بالإضافة إلى مشاركاته في Çemberimde Gül Oya وBir Deli Rüzgar، وأحدث أعماله كانت في مسلسل Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi. 

وترك الممثل التركي على مدار أكثر من عقدين بصمة في الدراما التركية وحظي بمحبة الجمهور.

وأثار رحيله المُفاجئ موجة من الحزن في الوسط الفني التركي وبين محبيه. 

