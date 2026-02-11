تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
13
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل تركي شهير عن 45 عاما بعد تعرضه لوعكة مفاجئة (صورة)
Lebanon 24
11-02-2026
|
03:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خبر حزين، توفي اليوم الأربعاء الممثل
التركي
كانبولات جوركيم
أرسلان
عن عمر 45 عامًا وذلك بعد تعرضه ليلا لوعكة صحية مفاجئة في منزلِه بمنطقة بي
أوغلو
في إسطنبول، ونُقل إثرها إلى المستشفى حيث لم تنجح محاولات الأطباء في إنقاذ حياته.
واشتهر كانبولات جوركيم أرسلان بأدواره في عدة أعمال تركية ناجحة، من أبرزها دوره في مسلسل Poyraz Karayel حيث جسد شخصية سيفير، بالإضافة إلى مشاركاته في Çemberimde Gül Oya وBir Deli Rüzgar، وأحدث أعماله كانت في مسلسل Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi.
وترك الممثل التركي على مدار أكثر من عقدين بصمة في الدراما
التركية
وحظي بمحبة الجمهور.
وأثار رحيله المُفاجئ موجة من الحزن في الوسط الفني التركي وبين محبيه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في أول أيام السنة الجديدة.. وفاة مذيعة عربية شهيرة بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة
Lebanon 24
في أول أيام السنة الجديدة.. وفاة مذيعة عربية شهيرة بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة
11/02/2026 12:01:59
11/02/2026 12:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحيّة مفاجئة... العثور على ممثل متوفيّاً داخل منزله (صورة)
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحيّة مفاجئة... العثور على ممثل متوفيّاً داخل منزله (صورة)
11/02/2026 12:01:59
11/02/2026 12:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
11/02/2026 12:01:59
11/02/2026 12:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان معروف عن 97 عامًا (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان معروف عن 97 عامًا (صورة)
11/02/2026 12:01:59
11/02/2026 12:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تركي على
التركية
أرسلان
التركي
أوغلو
الترك
رسلان
راما
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالتفاصيل.. هذه خارطة أعمال "الصباح إخوان" الدرامية التي ستُعرض في شهر رمضان
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذه خارطة أعمال "الصباح إخوان" الدرامية التي ستُعرض في شهر رمضان
04:48 | 2026-02-11
11/02/2026 04:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب عن السوشيل ميديا.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجميع بملامح مختلفة (صورة)
Lebanon 24
بعد غياب عن السوشيل ميديا.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجميع بملامح مختلفة (صورة)
04:24 | 2026-02-11
11/02/2026 04:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُشارك في موسم رمضان.. هل تراجعت دانا مارديني عن قرار اعتزالها؟
Lebanon 24
ستُشارك في موسم رمضان.. هل تراجعت دانا مارديني عن قرار اعتزالها؟
01:03 | 2026-02-11
11/02/2026 01:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبدالوهاب تتخذ إجراءات قانونية بعد تسريب تسجيلات صوتية منسوبة لشقيقها
Lebanon 24
شيرين عبدالوهاب تتخذ إجراءات قانونية بعد تسريب تسجيلات صوتية منسوبة لشقيقها
15:58 | 2026-02-10
10/02/2026 03:58:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف مفاجئ في كواليس «لوبي الغرام» ماذا حصل؟
Lebanon 24
خلاف مفاجئ في كواليس «لوبي الغرام» ماذا حصل؟
13:30 | 2026-02-10
10/02/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
10:48 | 2026-02-10
10/02/2026 10:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
09:01 | 2026-02-10
10/02/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
11:47 | 2026-02-10
10/02/2026 11:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب تُوفِيَ... هذا ما جرى تحت جسر الطيونة
Lebanon 24
شاب تُوفِيَ... هذا ما جرى تحت جسر الطيونة
07:13 | 2026-02-10
10/02/2026 07:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
Lebanon 24
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
11:00 | 2026-02-10
10/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:48 | 2026-02-11
بالتفاصيل.. هذه خارطة أعمال "الصباح إخوان" الدرامية التي ستُعرض في شهر رمضان
04:24 | 2026-02-11
بعد غياب عن السوشيل ميديا.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجميع بملامح مختلفة (صورة)
01:03 | 2026-02-11
ستُشارك في موسم رمضان.. هل تراجعت دانا مارديني عن قرار اعتزالها؟
15:58 | 2026-02-10
شيرين عبدالوهاب تتخذ إجراءات قانونية بعد تسريب تسجيلات صوتية منسوبة لشقيقها
13:30 | 2026-02-10
خلاف مفاجئ في كواليس «لوبي الغرام» ماذا حصل؟
12:58 | 2026-02-10
وائل كفوري يطلّ بتتر مسلسل "بالحرام" في رمضان 2026 بأغنية "شو ناطر"
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
11/02/2026 12:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
11/02/2026 12:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
11/02/2026 12:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24