فنون ومشاهير
بعد غياب عن السوشيل ميديا.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجميع بملامح مختلفة (صورة)
Lebanon 24
11-02-2026
|
04:24
فاجأت
زينب فياض
ابنة الفنانة
هيفا وهبي
الجمهور في أحدث إطلالة لها بتغير ملامحها وخضوعها لبعض التعديلات الجمالية.
ونشرت زينب صورة عبر خاصية الستوري على حسابها على تطبيق
انستغرام
بدت فيها بملامح مختلفة، وبدا أنها خسرت القليل من الوزن وأجرت تعديلات جمالية طفيفة وباتت نسخة مصغرة عن والدتها.
كما نشرت فيديو يوثق وجودها على يخت فخم وتستمتع بالطبيعة الخلابة وسط البحر في أجواء رومانسية، وارفقته بتعليق كتبت فيه: "هذا المكان ورجل يحمل هاتفه ليرد على اتصالات العمل الخاص به ويلتقط صور لي".
وكانت زينب ابتعدت مؤخرا عن السوشيل ميديا بعد تداول أنباء عن زواجها من رجل أعمال
كويتي
ينشط في مجالي العقارات والعطور، في حفل خاص جرى بعيداً عن الإعلام وعدسات المصورين، وقيل حينها بأن الزفاف أقيم في أجواء عائلية هادئة وبحضور محدود، الا انها نفت الأمر.
