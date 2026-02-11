تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد غياب عن السوشيل ميديا.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجميع بملامح مختلفة (صورة)

Lebanon 24
11-02-2026 | 04:24
A-
A+
بعد غياب عن السوشيل ميديا.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجميع بملامح مختلفة (صورة)
بعد غياب عن السوشيل ميديا.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجميع بملامح مختلفة (صورة) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
فاجأت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي الجمهور في أحدث إطلالة لها بتغير ملامحها وخضوعها لبعض التعديلات الجمالية.

ونشرت زينب صورة عبر خاصية الستوري على حسابها على تطبيق انستغرام بدت فيها بملامح مختلفة، وبدا أنها خسرت القليل من الوزن وأجرت تعديلات جمالية طفيفة وباتت نسخة مصغرة عن والدتها. 
 
 
 
كما نشرت فيديو يوثق وجودها على يخت فخم وتستمتع بالطبيعة الخلابة وسط البحر في أجواء رومانسية، وارفقته بتعليق  كتبت فيه: "هذا المكان ورجل يحمل هاتفه ليرد على اتصالات العمل الخاص به ويلتقط صور لي". 
 
 
 
وكانت زينب ابتعدت مؤخرا عن السوشيل ميديا بعد تداول أنباء عن زواجها من رجل أعمال كويتي ينشط في مجالي العقارات والعطور، في حفل خاص جرى بعيداً عن الإعلام وعدسات المصورين، وقيل حينها بأن الزفاف أقيم في أجواء عائلية هادئة وبحضور محدود، الا انها نفت الأمر. 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد تداول أخبار عن زواجها برجل أعمال خليجيّ.. إبنة هيفا وهبي بتصريح جديد هذا ما قالته
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:22:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ابنة رونالدو تُفاجئ الجميع بموهبة رائعة.. شاهدوا الفيديو
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:22:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هيفا وهبي تتحدث عن "إبرة دبي" التجميلية وتثير تفاعلاً واسعاً
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:22:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الرسالة التي وجهها لها.. هيفا وهبي ترد على الشامي: لا بدنا نروق (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:22:42 Lebanon 24 Lebanon 24

زينب فياض

هيفا وهبي

انستغرام

ام بدة

كويتي

ستوري

جمالي

رومان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:55 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:48 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:31 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:03 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:58 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
05:55 | 2026-02-11
Lebanon24
04:48 | 2026-02-11
Lebanon24
03:31 | 2026-02-11
Lebanon24
01:03 | 2026-02-11
Lebanon24
15:58 | 2026-02-10
Lebanon24
13:30 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24