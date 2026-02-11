بالتفاصيل.. هذه خارطة أعمال "الصباح إخوان" الدرامية التي ستُعرض في شهر رمضان

كشفت شركة الصبّاح إخوان عن قائمة الأعمال الدرامية التي ستُعرض خلال شهر رمضان المبارك 2026، والتي تتوزع على عدد من الشاشات والمنصّات العربية، وتشمل إنتاجات من مصر، ، والمغرب، مع تنوّع درامي كبير بين الاجتماعي، التشويقي، الإنساني والديني.

وتضمّ خريطة رمضان هذا العام مجموعة من المسلسلات التي يشارك في بطولتها نجوم الدراما العربية.



مسلسل " "

عمل درامي من 30 حلقة

قصة : لبنى حداد

إخراج: سامر البرقاوي

بطولة: تيم حسن، فارس حلو، نور علي، منى واصف، نانسي خوري وغيرهم

يُعرض على MBC DRAMA وmbc عراق ومنصة MBC شاهد وقناة الجديد وشاشة رؤية وقناة الثانية.



مسلسل "بخمس أرواح"

دراما اجتماعية تشويقية من 30 حلقة

تأليف: يزن الداهوق وحمزة اللحام

سيناريو وحوار: أسامة كوكش

إخراج: رامي حنّا

بطولة: قصي خولي، كاريس بشار، عادل كرم، جوزيف بو نصار، رفيق ، طلال الجردي، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، سمارا نهرا، نوال كامل، حسين مقدّم، ويسام سعد، كارين سلامة، زيد البيروتي، جاد وإطلالة أولى لياسمينا زيتون وجنيفر عازار.

يُعرض على MBC شاهد وروتانا خليجية وقناة الجديد اللبنانية وشاشة رؤية وقناة الثانية.



مسلسل "إفراج"

دراما من 30 حلقة مستوحاة من قصة حقيقية

تأليف: ورشة ملوك

إخراج: أحمد خالد موسى

بطولة: عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، عبد العزيز مخيون، محسن منصور، سما ، ماهر ، عمر سعيد، جيهاد حسام الدين، شريف الدسوقي، علاء مرسي وغيرهم...

يعرض على mbc1 و mbc مصر ومنصة mbc شاهد

وmbc عراق.



مسلسل "المدّاح – النهاية"

الجزء السادس من مسلسل "المدّاح"

30 حلقة

تأليف: أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري

إخراج: أحمد سمير فرج

بطولة: حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، حنان سليمان، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، يسرى اللوزي، تامر شلتوت، هلا السعيد، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر وآخرون.

يعرض على mbc شاهد و mbc 5



مسلسل "سوا سوا"

دراما اجتماعية مصرية من 15 حلقة

تأليف: مهاب طارق

إخراج: عصام عبد الحميد

بطولة: أحمد مالك، هدى المفتي، خالد كمال، نهى عابدين

وآخرين.

يعرض على mbc مصر ومنصة mbc شاهد.



مسلسل "بابا وماما جيران"

15 حلقة

تأليف: ولاء شريف

إخراج: محمود كريم

بطولة: أحمد داوود، ميرنا جميل

بمشاركة: شيرين، عايدة ، محمود حافظ وغيرهم...

يعرض على mbc مصر وmbc شاهد



مسلسل “نون النسوة”

15 حلقة

تأليف: محمد الحناوي

سيناريو وحوار: أحمد صفوت

إخراج: إبراهيم فخر

بطولة: مي كساب، هبة مجدي، أحمد الرافعي، محمد جمعة، ندى موسى، محمود الليثي، إيهاب فهمي وآخرون

يُعرض على MBC مصر وMBC شاهد.



مسلسل "رأس الجبل"

النسخة المغربية من مسلسل “الهيبة”

30 حلقة

تأليف: بسمة الهجري

إخراج: أيوب لهنود

بطولة: أسعد بواب، هبة بناني، نورة السقلي، أمين الناجي، ناصر أقباب، أسامة البسطاوي، سلوى زرهان، سحر المعطاوي وغيرهم...

يعرض على شاشة MBC5 ومنصة mbc شاهد.



العمل الديني من سلسلة قصص القرآن "نحييها لنحيا"

30 حلقة

تأليف د.وسيم حبّال

إخراج د. مصطفى الفرماوي

يعرض خلال شهر رمضان المبارك عبر mbc مصر.