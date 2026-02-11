وفاة مفاجئة... رحيل ممثل أجنبيّ شاب عن 40 عاماً فقط (صورة)

توفي الممثل الكوري الجنوبي أون وو، بشكل مفاجىء، عن عمر ناهز 40 عاماً، من دون السبب احتراماً لرغبة عائلته.



وبحسب الصحف الجنوبية، من المقرر أن تُقام مراسم تشييع أون وو في 13 شباط.



وكان وو كتب رسالة غامضة عبر حسابه على "إنستغرام" قبل فقط من وفاته، وقال فيها: "مفتقد، حسود، مؤسف"، مرفقاً صوراً للممثل الشهير ليزلي تشيونغ الذي توفي منتحرا، والمغنية آيمي واينهاوس التي توفيت بجرعة كحول زائدة، وكلاهما توفيا في سن مبكرة، إلى جانب صورة له.

ودفع هذا المنشور كثيرين إلى اعتباره رسالة وداع محتملة، ما زاد من حزن المتابعين وتفاعلهم عبر . (ارم نيوز)





