Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
وفاة مفاجئة... رحيل ممثل أجنبيّ شاب عن 40 عاماً فقط (صورة)

Lebanon 24
11-02-2026 | 07:25
وفاة مفاجئة... رحيل ممثل أجنبيّ شاب عن 40 عاماً فقط (صورة)
توفي الممثل الكوري الجنوبي جونغ أون وو، بشكل مفاجىء، عن عمر ناهز 40 عاماً، من دون الكشف عن السبب احتراماً لرغبة عائلته.

وبحسب الصحف الكورية الجنوبية، من المقرر أن تُقام مراسم تشييع أون وو في 13 شباط.

وكان وو كتب رسالة غامضة عبر حسابه على "إنستغرام" قبل يوم واحد فقط من وفاته، وقال فيها: "مفتقد، حسود، مؤسف"، مرفقاً صوراً للممثل الشهير ليزلي تشيونغ الذي توفي منتحرا، والمغنية البريطانية آيمي واينهاوس التي توفيت بجرعة كحول زائدة، وكلاهما توفيا في سن مبكرة، إلى جانب صورة له.
 
ودفع هذا المنشور كثيرين إلى اعتباره رسالة وداع محتملة، ما زاد من حزن المتابعين وتفاعلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. (ارم نيوز)
 
 
وفاة مفاجئة للممثل الكوري الجنوبي جونغ أون وو عن 40 عاماً


