تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
وفاة مفاجئة... رحيل ممثل أجنبيّ شاب عن 40 عاماً فقط (صورة)
Lebanon 24
11-02-2026
|
07:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي الممثل الكوري الجنوبي
جونغ
أون وو، بشكل مفاجىء، عن عمر ناهز 40 عاماً، من دون
الكشف عن
السبب احتراماً لرغبة عائلته.
وبحسب الصحف
الكورية
الجنوبية، من المقرر أن تُقام مراسم تشييع أون وو في 13 شباط.
وكان وو كتب رسالة غامضة عبر حسابه على "إنستغرام" قبل
يوم واحد
فقط من وفاته، وقال فيها: "مفتقد، حسود، مؤسف"، مرفقاً صوراً للممثل الشهير ليزلي تشيونغ الذي توفي منتحرا، والمغنية
البريطانية
آيمي واينهاوس التي توفيت بجرعة كحول زائدة، وكلاهما توفيا في سن مبكرة، إلى جانب صورة له.
ودفع هذا المنشور كثيرين إلى اعتباره رسالة وداع محتملة، ما زاد من حزن المتابعين وتفاعلهم عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل تركي شهير عن 45 عاما بعد تعرضه لوعكة مفاجئة (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل تركي شهير عن 45 عاما بعد تعرضه لوعكة مفاجئة (صورة)
11/02/2026 16:34:42
11/02/2026 16:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
في عز شبابه.. وفاة مُفاجئة لفنان شاب عن عمر 29 عاماً (صورة)
Lebanon 24
في عز شبابه.. وفاة مُفاجئة لفنان شاب عن عمر 29 عاماً (صورة)
11/02/2026 16:34:42
11/02/2026 16:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
11/02/2026 16:34:42
11/02/2026 16:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يتزوّج ولم يُرزق بأطفال... وفاة ممثل أميركيّ عن 83 عاماً (صورة)
Lebanon 24
لم يتزوّج ولم يُرزق بأطفال... وفاة ممثل أميركيّ عن 83 عاماً (صورة)
11/02/2026 16:34:42
11/02/2026 16:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
البريطانية
البريطاني
يوم واحد
ارم نيوز
الكشف عن
الكورية
المغنية
تابع
قد يعجبك أيضاً
تخلّت عنه ورفعت قضيّة ضدّه... سيلاوي يتحدّث عن والدته: الله يسامحها ظلمتني
Lebanon 24
تخلّت عنه ورفعت قضيّة ضدّه... سيلاوي يتحدّث عن والدته: الله يسامحها ظلمتني
08:30 | 2026-02-11
11/02/2026 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما طلبت من جمهورها الدعاء لها... ممثلة تركيّة شهيرة تخسر معركتها مع السرطان (صور)
Lebanon 24
بعدما طلبت من جمهورها الدعاء لها... ممثلة تركيّة شهيرة تخسر معركتها مع السرطان (صور)
05:55 | 2026-02-11
11/02/2026 05:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذه خارطة أعمال "الصباح إخوان" الدرامية التي ستُعرض في شهر رمضان
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذه خارطة أعمال "الصباح إخوان" الدرامية التي ستُعرض في شهر رمضان
04:48 | 2026-02-11
11/02/2026 04:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب عن السوشيل ميديا.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجميع بملامح مختلفة (صورة)
Lebanon 24
بعد غياب عن السوشيل ميديا.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجميع بملامح مختلفة (صورة)
04:24 | 2026-02-11
11/02/2026 04:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل تركي شهير عن 45 عاما بعد تعرضه لوعكة مفاجئة (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل تركي شهير عن 45 عاما بعد تعرضه لوعكة مفاجئة (صورة)
03:31 | 2026-02-11
11/02/2026 03:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
10:48 | 2026-02-10
10/02/2026 10:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
11:47 | 2026-02-10
10/02/2026 11:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن الدولار.. هذا ما قد يحصل لقيمته بسبب الضغوط
Lebanon 24
معلومة عن الدولار.. هذا ما قد يحصل لقيمته بسبب الضغوط
16:00 | 2026-02-10
10/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
Lebanon 24
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
11:00 | 2026-02-10
10/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يسرق طفلين في يوم واحد.. لبنان يبكي علي ومحمد
Lebanon 24
الموت يسرق طفلين في يوم واحد.. لبنان يبكي علي ومحمد
12:30 | 2026-02-10
10/02/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:30 | 2026-02-11
تخلّت عنه ورفعت قضيّة ضدّه... سيلاوي يتحدّث عن والدته: الله يسامحها ظلمتني
05:55 | 2026-02-11
بعدما طلبت من جمهورها الدعاء لها... ممثلة تركيّة شهيرة تخسر معركتها مع السرطان (صور)
04:48 | 2026-02-11
بالتفاصيل.. هذه خارطة أعمال "الصباح إخوان" الدرامية التي ستُعرض في شهر رمضان
04:24 | 2026-02-11
بعد غياب عن السوشيل ميديا.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجميع بملامح مختلفة (صورة)
03:31 | 2026-02-11
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل تركي شهير عن 45 عاما بعد تعرضه لوعكة مفاجئة (صورة)
01:03 | 2026-02-11
ستُشارك في موسم رمضان.. هل تراجعت دانا مارديني عن قرار اعتزالها؟
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
11/02/2026 16:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
11/02/2026 16:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
11/02/2026 16:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24