تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

فنان لبنانيّ يُوجّه رسالة إلى فضل شاكر... ماذا قال له؟

Lebanon 24
11-02-2026 | 10:09
A-
A+
فنان لبنانيّ يُوجّه رسالة إلى فضل شاكر... ماذا قال له؟
فنان لبنانيّ يُوجّه رسالة إلى فضل شاكر... ماذا قال له؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحدث الفنان وائل جسار عن الفيديو الذي انتشر له وهو غاضب خلال حفله في العراق، وقال: "مو قصة ندمان، أنا أوجه تحية لأهل العراق، وأقدّر الشعب العراقي، حصل بعض التقصير في هندسة الصوت بالمسرح، وكان لدي وقت محدود بين حفلتين، لكن قدمت ما استطعت، نحن بشر، وعندما نغضب، فهذا طبيعي إذا شعرنا أن هناك خطأ ما. في بعض الأحيان يمر الفنانون على الأغاني بسرعة، لكن أنا لا أعمل هكذا، أنا صادق مع جمهوري".

 
وأضاف جسار خلال حلوله ضيفًا على برنامج "المسار": "أرفع القبعة لأصالة، وعمرو دياب، وفضل شاكر، وعمرو دياب ذكي جدًا ويعرف كيف يختار الأغاني، وله 45 سنة في المجال. فضل شخص خلوق جدًا وخجول، وإنسان طيب مستحيل يصدر منه شيء سيئ، وقد ربّى ابنه محمد بشكل جيد جدًا، وأحبه من كل قلبي".
 
 
وتابع: "رسالتي لفضل أن يفك الله أسره ويعيده بالسلامة، نحن مشتاقون لسماع أغانيه على المسرح التي تشبهنا". 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما جديد جلسة استجواب الفنان فضل شاكر؟
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 18:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تمّ تأجيل مُحاكمة الفنان فضل شاكر؟
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 18:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إرجاء جلسة استجواب الفنان فضل شاكر.. لهذا السبب
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 18:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة وإلغاء حفله مع فنان لبنانيّ... أوّل تعليق من هاني شاكر
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 18:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24

عمرو دياب

وائل جسار

فضل شاكر

العراقي

العراق

رنا ❗️

محمد ب

لبنان

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:25 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:55 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:48 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:24 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-02-11
Lebanon24
07:25 | 2026-02-11
Lebanon24
05:55 | 2026-02-11
Lebanon24
04:48 | 2026-02-11
Lebanon24
04:24 | 2026-02-11
Lebanon24
03:31 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24