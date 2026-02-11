على خلفية احتجاجات 2013.. 12 عامًا ونصف سجنًا لمديرة أعمال نجوم في تركيا

أفادت وكالة أنباء "ديميرورين" بأن محكمة تركية أصدرت، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا وستة أشهر بحق مديرة أعمال النجوم المعروفة عائشة باريم، بعد إدانتها بمساعدة محاولة الإطاحة بالحكومة، وفق ما نقلته وكالة " ".





وكانت باريم قد أُوقفت العام الماضي ضمن تحقيق مرتبط باحتجاجات " بارك" التي اندلعت عام 2013، قبل أن يُفرج عنها لاحقًا لأسباب صحية.





ووفق وثائق قضائية وتقارير إعلامية سابقة، نفت باريم جميع التهم المنسوبة إليها، مؤكدة أنها لم تنسّق مع الممثلين الذين عملت معهم، ولم تطلب منهم دعم الاحتجاجات كما ادّعت .





ورغم صدور الحكم، ستبقى باريم، التي تخضع للعلاج، طليقة في الوقت الراهن بانتظار نتائج أي استئناف محتمل، على أن تخضع في المقابل لإجراء رقابة قضائية يمنعها من السفر إلى خارج البلاد.





يُذكر أن احتجاجات "جيزي بارك" انطلقت عام 2013 بشكل محدود في ميدان تقسيم وسط إسطنبول رفضًا لمخططات بناء مركز تجاري في الحديقة، قبل أن تتسع رقعتها ويشارك فيها مئات الآلاف في مناطق مختلفة من ، لتتحول إلى واحدة من أكبر التحديات الشعبية التي واجهت حكومة الرئيس .

