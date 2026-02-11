تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

على خلفية احتجاجات 2013.. 12 عامًا ونصف سجنًا لمديرة أعمال نجوم في تركيا

Lebanon 24
11-02-2026 | 12:39
A-
A+
على خلفية احتجاجات 2013.. 12 عامًا ونصف سجنًا لمديرة أعمال نجوم في تركيا
على خلفية احتجاجات 2013.. 12 عامًا ونصف سجنًا لمديرة أعمال نجوم في تركيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت وكالة أنباء "ديميرورين" بأن محكمة تركية أصدرت، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا وستة أشهر بحق مديرة أعمال النجوم المعروفة عائشة باريم، بعد إدانتها بمساعدة محاولة الإطاحة بالحكومة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".


وكانت باريم قد أُوقفت العام الماضي ضمن تحقيق مرتبط باحتجاجات "جيزي بارك" التي اندلعت عام 2013، قبل أن يُفرج عنها لاحقًا لأسباب صحية.


ووفق وثائق قضائية وتقارير إعلامية سابقة، نفت باريم جميع التهم المنسوبة إليها، مؤكدة أنها لم تنسّق مع الممثلين الذين عملت معهم، ولم تطلب منهم دعم الاحتجاجات كما ادّعت النيابة العامة.


ورغم صدور الحكم، ستبقى باريم، التي تخضع للعلاج، طليقة في الوقت الراهن بانتظار نتائج أي استئناف محتمل، على أن تخضع في المقابل لإجراء رقابة قضائية يمنعها من السفر إلى خارج البلاد.


يُذكر أن احتجاجات "جيزي بارك" انطلقت عام 2013 بشكل محدود في ميدان تقسيم وسط إسطنبول رفضًا لمخططات بناء مركز تجاري في الحديقة، قبل أن تتسع رقعتها ويشارك فيها مئات الآلاف في مناطق مختلفة من تركيا، لتتحول إلى واحدة من أكبر التحديات الشعبية التي واجهت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السجن 23 عاما لرئيس الوزراء الكوري الجنوبي السابق هان داك سو على خلفية فرض الأحكام العرفية (سكاي نيوز)
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:51:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: توقيف 3 آلاف شخص على خلفية الاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:51:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تستدعي السفير الإيراني في لندن على خلفية عنف الاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:51:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيطالية: استدعاء السفير الإيراني على خلفية الاحتجاجات في إيران
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:51:56 Lebanon 24 Lebanon 24

رجب طيب أردوغان

النيابة العامة

طيب أردوغان

النيابة

أردوغان

رجب طيب

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:09 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:25 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:55 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-02-11
Lebanon24
10:09 | 2026-02-11
Lebanon24
08:30 | 2026-02-11
Lebanon24
07:25 | 2026-02-11
Lebanon24
05:55 | 2026-02-11
Lebanon24
04:48 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24