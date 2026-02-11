تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
على خلفية احتجاجات 2013.. 12 عامًا ونصف سجنًا لمديرة أعمال نجوم في تركيا
Lebanon 24
11-02-2026
|
12:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وكالة أنباء "ديميرورين" بأن محكمة تركية أصدرت، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا وستة أشهر بحق مديرة أعمال النجوم المعروفة عائشة باريم، بعد إدانتها بمساعدة محاولة الإطاحة بالحكومة، وفق ما نقلته وكالة "
رويترز
".
وكانت باريم قد أُوقفت العام الماضي ضمن تحقيق مرتبط باحتجاجات "
جيزي
بارك" التي اندلعت عام 2013، قبل أن يُفرج عنها لاحقًا لأسباب صحية.
ووفق وثائق قضائية وتقارير إعلامية سابقة، نفت باريم جميع التهم المنسوبة إليها، مؤكدة أنها لم تنسّق مع الممثلين الذين عملت معهم، ولم تطلب منهم دعم الاحتجاجات كما ادّعت
النيابة العامة
.
ورغم صدور الحكم، ستبقى باريم، التي تخضع للعلاج، طليقة في الوقت الراهن بانتظار نتائج أي استئناف محتمل، على أن تخضع في المقابل لإجراء رقابة قضائية يمنعها من السفر إلى خارج البلاد.
يُذكر أن احتجاجات "جيزي بارك" انطلقت عام 2013 بشكل محدود في ميدان تقسيم وسط إسطنبول رفضًا لمخططات بناء مركز تجاري في الحديقة، قبل أن تتسع رقعتها ويشارك فيها مئات الآلاف في مناطق مختلفة من
تركيا
، لتتحول إلى واحدة من أكبر التحديات الشعبية التي واجهت حكومة الرئيس
رجب طيب أردوغان
.
