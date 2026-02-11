"راحت لراغب علامة وكسرت الدنيا".. وائل جسار يكشف عن أغنية ندم على رفضها!

أوضح المطرب خلال استضافته في برنامج "المسار" مع الإعلامي على شاشة ، أنه مرّ بإحدى القليلة في مسيرته الفنية التي شعر فيها بالندم، حين عُرضت عليه أغنية لكنه لم يقدمها، لتذهب في النهاية إلى فنان آخر وتحقق نجاحًا كبيرًا.





وخلال الحوار، سأله رودولف : "شو الأغنية اللي كانت لإلك وما أخدتها وراحت لغيرك وندمت عليها؟"، ليجيب وائل : "في أغنية للنجم وصديقي وحبيبي (اللي باعنا خسر دلعنا).. عرضها الملحن عليّ في البداية".







وعندما سأله المقدّم عن سبب عدم تقديمه للأغنية، قال جسار موضحًا: "كانت أبطأ.. ما شفتها يعني بصراحة، وحتى ما فكرت إن هيدا اللون يمكن بيلبقلي أو شي"، ليتابع رودولف هلال مستفسرًا: "كيف كانت أبطأ؟"، فيرد جسار شارحًا وجهة نظره: "يعني كانت أبطأ في اللحن، وأنا ما شفتها إن لازم بالتوزيع ممكن نعمل شي تاني، بس لأ أداها بشكل كتير رائع وكسرت الدنيا".





Advertisement