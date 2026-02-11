تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

"راحت لراغب علامة وكسرت الدنيا".. وائل جسار يكشف عن أغنية ندم على رفضها!

Lebanon 24
11-02-2026 | 16:35
A-
A+
راحت لراغب علامة وكسرت الدنيا.. وائل جسار يكشف عن أغنية ندم على رفضها!
راحت لراغب علامة وكسرت الدنيا.. وائل جسار يكشف عن أغنية ندم على رفضها! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوضح المطرب وائل جسار خلال استضافته في برنامج "المسار" مع الإعلامي رودولف هلال على شاشة lbci، أنه مرّ بإحدى المحطات القليلة في مسيرته الفنية التي شعر فيها بالندم، حين عُرضت عليه أغنية لكنه لم يقدمها، لتذهب في النهاية إلى فنان آخر وتحقق نجاحًا كبيرًا.


وخلال الحوار، سأله رودولف هلال: "شو الأغنية اللي كانت لإلك وما أخدتها وراحت لغيرك وندمت عليها؟"، ليجيب وائل جسار: "في أغنية للنجم وصديقي وحبيبي راغب علامة (اللي باعنا خسر دلعنا).. عرضها الملحن محمود خيامي عليّ في البداية".



وعندما سأله المقدّم عن سبب عدم تقديمه للأغنية، قال جسار موضحًا: "كانت أبطأ.. ما شفتها يعني بصراحة، وحتى ما فكرت إن هيدا اللون يمكن بيلبقلي أو شي"، ليتابع رودولف هلال مستفسرًا: "كيف كانت أبطأ؟"، فيرد جسار شارحًا وجهة نظره: "يعني كانت أبطأ في اللحن، وأنا ما شفتها إن لازم بالتوزيع ممكن نعمل شي تاني، بس لأ راغب أداها بشكل كتير رائع وكسرت الدنيا". 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وائل كفوري يطلّ بتتر مسلسل "بالحرام" في رمضان 2026 بأغنية "شو ناطر"
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24
صور قديمة لراغب علامة تنتشر.. شاهدوها
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24
علماء يكشفون عن "أسرار عصبية" غير متوقعة للتثاؤب
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"30 سنة وإلى الأبد".. راغب علامة يوثق ذكرى زواجه (صور)
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24

رودولف هلال

محمود خيامي

راغب علامة

وائل جسار

المحطات

حمود

دنيا

بيبي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:39 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:09 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:25 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:55 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
12:39 | 2026-02-11
Lebanon24
10:09 | 2026-02-11
Lebanon24
08:30 | 2026-02-11
Lebanon24
07:25 | 2026-02-11
Lebanon24
05:55 | 2026-02-11
Lebanon24
04:48 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24