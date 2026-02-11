تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
5
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
"راحت لراغب علامة وكسرت الدنيا".. وائل جسار يكشف عن أغنية ندم على رفضها!
Lebanon 24
11-02-2026
|
16:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضح المطرب
وائل جسار
خلال استضافته في برنامج "المسار" مع الإعلامي
رودولف هلال
على شاشة
lbci
، أنه مرّ بإحدى
المحطات
القليلة في مسيرته الفنية التي شعر فيها بالندم، حين عُرضت عليه أغنية لكنه لم يقدمها، لتذهب في النهاية إلى فنان آخر وتحقق نجاحًا كبيرًا.
وخلال الحوار، سأله رودولف
هلال
: "شو الأغنية اللي كانت لإلك وما أخدتها وراحت لغيرك وندمت عليها؟"، ليجيب وائل
جسار
: "في أغنية للنجم وصديقي وحبيبي
راغب علامة
(اللي باعنا خسر دلعنا).. عرضها الملحن
محمود خيامي
عليّ في البداية".
وعندما سأله المقدّم عن سبب عدم تقديمه للأغنية، قال جسار موضحًا: "كانت أبطأ.. ما شفتها يعني بصراحة، وحتى ما فكرت إن هيدا اللون يمكن بيلبقلي أو شي"، ليتابع رودولف هلال مستفسرًا: "كيف كانت أبطأ؟"، فيرد جسار شارحًا وجهة نظره: "يعني كانت أبطأ في اللحن، وأنا ما شفتها إن لازم بالتوزيع ممكن نعمل شي تاني، بس لأ
راغب
أداها بشكل كتير رائع وكسرت الدنيا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وائل كفوري يطلّ بتتر مسلسل "بالحرام" في رمضان 2026 بأغنية "شو ناطر"
Lebanon 24
وائل كفوري يطلّ بتتر مسلسل "بالحرام" في رمضان 2026 بأغنية "شو ناطر"
12/02/2026 03:52:02
12/02/2026 03:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
صور قديمة لراغب علامة تنتشر.. شاهدوها
Lebanon 24
صور قديمة لراغب علامة تنتشر.. شاهدوها
12/02/2026 03:52:02
12/02/2026 03:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
علماء يكشفون عن "أسرار عصبية" غير متوقعة للتثاؤب
Lebanon 24
علماء يكشفون عن "أسرار عصبية" غير متوقعة للتثاؤب
12/02/2026 03:52:02
12/02/2026 03:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"30 سنة وإلى الأبد".. راغب علامة يوثق ذكرى زواجه (صور)
Lebanon 24
"30 سنة وإلى الأبد".. راغب علامة يوثق ذكرى زواجه (صور)
12/02/2026 03:52:02
12/02/2026 03:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رودولف هلال
محمود خيامي
راغب علامة
وائل جسار
المحطات
حمود
دنيا
بيبي
قد يعجبك أيضاً
على خلفية احتجاجات 2013.. 12 عامًا ونصف سجنًا لمديرة أعمال نجوم في تركيا
Lebanon 24
على خلفية احتجاجات 2013.. 12 عامًا ونصف سجنًا لمديرة أعمال نجوم في تركيا
12:39 | 2026-02-11
11/02/2026 12:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ يُوجّه رسالة إلى فضل شاكر... ماذا قال له؟
Lebanon 24
فنان لبنانيّ يُوجّه رسالة إلى فضل شاكر... ماذا قال له؟
10:09 | 2026-02-11
11/02/2026 10:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تخلّت عنه ورفعت قضيّة ضدّه... سيلاوي يتحدّث عن والدته: الله يسامحها ظلمتني
Lebanon 24
تخلّت عنه ورفعت قضيّة ضدّه... سيلاوي يتحدّث عن والدته: الله يسامحها ظلمتني
08:30 | 2026-02-11
11/02/2026 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مفاجئة... رحيل ممثل أجنبيّ شاب عن 40 عاماً فقط (صورة)
Lebanon 24
وفاة مفاجئة... رحيل ممثل أجنبيّ شاب عن 40 عاماً فقط (صورة)
07:25 | 2026-02-11
11/02/2026 07:25:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما طلبت من جمهورها الدعاء لها... ممثلة تركيّة شهيرة تخسر معركتها مع السرطان (صور)
Lebanon 24
بعدما طلبت من جمهورها الدعاء لها... ممثلة تركيّة شهيرة تخسر معركتها مع السرطان (صور)
05:55 | 2026-02-11
11/02/2026 05:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما افرغته الطائرات العسكرية الاميركية في "مطار بيروت"
Lebanon 24
هذا ما افرغته الطائرات العسكرية الاميركية في "مطار بيروت"
23:24 | 2026-02-10
10/02/2026 11:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"استبعاد" جميل السيد؟
Lebanon 24
"استبعاد" جميل السيد؟
04:45 | 2026-02-11
11/02/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
12:31 | 2026-02-11
11/02/2026 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
Lebanon 24
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
15:04 | 2026-02-11
11/02/2026 03:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
Lebanon 24
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
10:00 | 2026-02-11
11/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:39 | 2026-02-11
على خلفية احتجاجات 2013.. 12 عامًا ونصف سجنًا لمديرة أعمال نجوم في تركيا
10:09 | 2026-02-11
فنان لبنانيّ يُوجّه رسالة إلى فضل شاكر... ماذا قال له؟
08:30 | 2026-02-11
تخلّت عنه ورفعت قضيّة ضدّه... سيلاوي يتحدّث عن والدته: الله يسامحها ظلمتني
07:25 | 2026-02-11
وفاة مفاجئة... رحيل ممثل أجنبيّ شاب عن 40 عاماً فقط (صورة)
05:55 | 2026-02-11
بعدما طلبت من جمهورها الدعاء لها... ممثلة تركيّة شهيرة تخسر معركتها مع السرطان (صور)
04:48 | 2026-02-11
بالتفاصيل.. هذه خارطة أعمال "الصباح إخوان" الدرامية التي ستُعرض في شهر رمضان
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
12/02/2026 03:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
12/02/2026 03:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
12/02/2026 03:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24