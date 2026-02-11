بعد جدل الخلاف مع هند رستم… نجل شقيق عبد الحليم يرد!

ردّ محمد شبانة، نجل شقيق الفنان المصري الراحل ، على تصريحات بسنت رضا، ابنة الفنانة الراحلة هند رستم، حول وجود قطيعة فنية دائمة بين والدتها و"العندليب " بسبب خلافهما على فيلم "أبي فوق الشجرة"، والتي أثارت جدلًا واسعًا على في مصر.

وقال شبانة، في تصريحات خاصة، إنه لا يرى أن الخلاف بين عمه والفنانة هند رستم قد وصل إلى حد القطيعة الكاملة، موضحًا أن ما حصل لم يكن سوى اختلاف عابر حول المشاركة في العمل ولم يتطور إلى خصومة دائمة.

وأضاف أن العلاقة الإنسانية بين عبد وهند رستم ونجوم جيله كانت قوية، مشيرًا إلى أنه سبق أن أنتج لها فيلم "الراهبة" عام 1965، أي قبل الخلاف المرتبط بفيلم "أبي فوق الشجرة" عام 1969، الذي حلّت فيه الفنانة نادية بدلًا منها.

وأكد شبانة أن الخلافات الفنية لا تمحو الروابط التي جمعت عمه بكبار نجوم جيله من أبناء السينما الكلاسيكية.

وكانت بسنت رضا قد صرّحت خلال ظهورها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، بأن والدتها لم تتصالح مع حافظ، وأن الخلاف بينهما استمر حتى وفاتهما، مشيرة إلى أن الأزمة بدأت بعد استبدال هند رستم بالفنانة نادية لطفي في دور الراقصة بفيلم "أبي فوق الشجرة"، ما أدى بحسب قولها إلى قطيعة فنية دائمة بينهما.