بعد جدل الخلاف مع هند رستم… نجل شقيق عبد الحليم يرد!

Lebanon 24
11-02-2026 | 23:00
بعد جدل الخلاف مع هند رستم… نجل شقيق عبد الحليم يرد!
بعد جدل الخلاف مع هند رستم… نجل شقيق عبد الحليم يرد! photos 0
ردّ محمد شبانة، نجل شقيق الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ، على تصريحات بسنت رضا، ابنة الفنانة الراحلة هند رستم، حول وجود قطيعة فنية دائمة بين والدتها و"العندليب الأسمر" بسبب خلافهما على فيلم "أبي فوق الشجرة"، والتي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وقال شبانة، في تصريحات خاصة، إنه لا يرى أن الخلاف بين عمه والفنانة هند رستم قد وصل إلى حد القطيعة الكاملة، موضحًا أن ما حصل لم يكن سوى اختلاف عابر حول المشاركة في العمل ولم يتطور إلى خصومة دائمة.

وأضاف أن العلاقة الإنسانية بين عبد الحليم حافظ وهند رستم ونجوم جيله كانت قوية، مشيرًا إلى أنه سبق أن أنتج لها فيلم "الراهبة" عام 1965، أي قبل الخلاف المرتبط بفيلم "أبي فوق الشجرة" عام 1969، الذي حلّت فيه الفنانة نادية لطفي بدلًا منها.

وأكد شبانة أن الخلافات الفنية لا تمحو الروابط الطيبة التي جمعت عمه بكبار نجوم جيله من أبناء السينما الكلاسيكية.

وكانت بسنت رضا قد صرّحت خلال ظهورها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، بأن والدتها لم تتصالح مع عبد الحليم حافظ، وأن الخلاف بينهما استمر حتى وفاتهما، مشيرة إلى أن الأزمة بدأت بعد استبدال هند رستم بالفنانة نادية لطفي في دور الراقصة بفيلم "أبي فوق الشجرة"، ما أدى بحسب قولها إلى قطيعة فنية دائمة بينهما.

