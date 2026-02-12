تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
خيانات وعلاقات غير شرعية.. مسلسل تركي يُشعل الجدل والأتراك غاضبون!
Lebanon 24
12-02-2026
|
01:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر
المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون
في
تركيا
أمس الأربعاء قرارًا بفرض غرامة مالية على قناة NOW TV بسبب محتوى العمل لمسلسل Kıskanmak أو "الحسد" الذي يُعرض على شاشتها.
وجاء القرار بعد مراجعة 3 حلقات من المسلسل الذي تنتجه شركة Ay Yapım ، حيث رأى المجلس أن التركيز المتكرر على قصص الخيانة والعلاقات غير الشرعية يمس بالقيم الأسرية ويخالف القواعد المنظمة للمحتوى التلفزيوني. وبناءً على ذلك، تم إقرار غرامة مالية على القناة، بحسب ما أعلنه
عضو المجلس
تونجاي كيسر.
وتصاعدت الانتقادات عقب عرض حلقات تضمنت تطورات درامية اعتبرها كثيرون مستفزة، من بينها حمل شخصيات نسائية من إخوة أزواجهن، إضافة إلى قصة زوجة حملت من سائق العائلة بعد عجزها عن الإنجاب من زوجها.
هذه الخطوط الدرامية أثارت موجة غضب على
مواقع التواصل الاجتماعي
، حيث رأى متابعون أنها تتجاوز حدود الجرأة المقبولة.
