تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
16
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
9
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
لديه 6 أولاد.. وفاة ممثل شهير عن 48 عاماً بعد صراع مع المرض (صورة)
Lebanon 24
12-02-2026
|
03:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي الممثل الأميركي
جيمس
فان دير بيك عن عمر ناهز 48 عاماً، وذلك بعد صراع مع المرض.
ويُعد فان دير بيك من الأسماء البارزة في الأعمال التلفزيونية إذ اشتهر بدوره في شخصية "داوسون ليري" في المسلسل الشهير داوسونز كريك، الذي عُرض على مدى ستة مواسم بين عامي 1998 و2003، كما شارك في عدد من الأعمال السينمائية، من بينها جاي وسيلنت بوب سترايك باك وذا بيغ بانغ وليبر داي.
وكان الممثل الراحل شُخّص بسرطان القولون والمستقيم في آب 2023، قبل أن يعلن عن إصابته بالمرض لاحقاً في تشرين الثاني 2024، بعد فترة من التكتم.
وفي مقابلة سابقة مع بيزنس إنسايدر، تحدث فان دير بيك عن بدايات اكتشاف المرض، مشيراً إلى أنه لاحظ تغيرات في حركة أمعائه، وهو من الأعراض الشائعة لسرطان الأمعاء، موضحاً أنه حاول تعديل بعض عاداته الغذائية قبل الخضوع للفحوصات الطبية.
ورحل الممثل تاركاً خلفه زوجة و6 أولاد هم:
أوليفيا
، وجوشوا، وأنابيل، وإميليا، وجوين، وجيريميا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة ممثل عربيّ قدير (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة ممثل عربيّ قدير (صورة)
12/02/2026 10:54:14
12/02/2026 10:54:14
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل تركي شهير عن 45 عاما بعد تعرضه لوعكة مفاجئة (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل تركي شهير عن 45 عاما بعد تعرضه لوعكة مفاجئة (صورة)
12/02/2026 10:54:14
12/02/2026 10:54:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض... وفاة الشاعر خالد البابلي
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض... وفاة الشاعر خالد البابلي
12/02/2026 10:54:14
12/02/2026 10:54:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة الأديب ناجح المعموري عن 81 عاماً
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة الأديب ناجح المعموري عن 81 عاماً
12/02/2026 10:54:14
12/02/2026 10:54:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أوليفيا
جيريمي
أنابيل
فان دي
سون لي
بالمر
إنساي
جوشوا
تابع
قد يعجبك أيضاً
"بسبب ايران".. سلاف فواخرجي تتعرّض للهجوم ! (فيديو)
Lebanon 24
"بسبب ايران".. سلاف فواخرجي تتعرّض للهجوم ! (فيديو)
03:31 | 2026-02-12
12/02/2026 03:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
خيانات وعلاقات غير شرعية.. مسلسل تركي يُشعل الجدل والأتراك غاضبون!
Lebanon 24
خيانات وعلاقات غير شرعية.. مسلسل تركي يُشعل الجدل والأتراك غاضبون!
01:16 | 2026-02-12
12/02/2026 01:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جدل الخلاف مع هند رستم… نجل شقيق عبد الحليم يرد!
Lebanon 24
بعد جدل الخلاف مع هند رستم… نجل شقيق عبد الحليم يرد!
23:00 | 2026-02-11
11/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"راحت لراغب علامة وكسرت الدنيا".. وائل جسار يكشف عن أغنية ندم على رفضها!
Lebanon 24
"راحت لراغب علامة وكسرت الدنيا".. وائل جسار يكشف عن أغنية ندم على رفضها!
16:35 | 2026-02-11
11/02/2026 04:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
على خلفية احتجاجات 2013.. 12 عامًا ونصف سجنًا لمديرة أعمال نجوم في تركيا
Lebanon 24
على خلفية احتجاجات 2013.. 12 عامًا ونصف سجنًا لمديرة أعمال نجوم في تركيا
12:39 | 2026-02-11
11/02/2026 12:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
Lebanon 24
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
15:04 | 2026-02-11
11/02/2026 03:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"استبعاد" جميل السيد؟
Lebanon 24
"استبعاد" جميل السيد؟
04:45 | 2026-02-11
11/02/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
12:31 | 2026-02-11
11/02/2026 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
15:26 | 2026-02-11
11/02/2026 03:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
Lebanon 24
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
10:00 | 2026-02-11
11/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:31 | 2026-02-12
"بسبب ايران".. سلاف فواخرجي تتعرّض للهجوم ! (فيديو)
01:16 | 2026-02-12
خيانات وعلاقات غير شرعية.. مسلسل تركي يُشعل الجدل والأتراك غاضبون!
23:00 | 2026-02-11
بعد جدل الخلاف مع هند رستم… نجل شقيق عبد الحليم يرد!
16:35 | 2026-02-11
"راحت لراغب علامة وكسرت الدنيا".. وائل جسار يكشف عن أغنية ندم على رفضها!
12:39 | 2026-02-11
على خلفية احتجاجات 2013.. 12 عامًا ونصف سجنًا لمديرة أعمال نجوم في تركيا
10:09 | 2026-02-11
فنان لبنانيّ يُوجّه رسالة إلى فضل شاكر... ماذا قال له؟
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
12/02/2026 10:54:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
12/02/2026 10:54:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
12/02/2026 10:54:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24