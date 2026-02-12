تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

لديه 6 أولاد.. وفاة ممثل شهير عن 48 عاماً بعد صراع مع المرض (صورة)

Lebanon 24
12-02-2026 | 03:04
لديه 6 أولاد.. وفاة ممثل شهير عن 48 عاماً بعد صراع مع المرض (صورة)
لديه 6 أولاد.. وفاة ممثل شهير عن 48 عاماً بعد صراع مع المرض (صورة) photos 0
توفي الممثل الأميركي جيمس فان دير بيك عن عمر ناهز 48 عاماً، وذلك بعد صراع مع المرض. 
 
 
 
 
 
ويُعد فان دير بيك من الأسماء البارزة في الأعمال التلفزيونية إذ اشتهر بدوره في شخصية "داوسون ليري" في المسلسل الشهير داوسونز كريك، الذي عُرض على مدى ستة مواسم بين عامي 1998 و2003، كما شارك في عدد من الأعمال السينمائية، من بينها جاي وسيلنت بوب سترايك باك وذا بيغ بانغ وليبر داي.

وكان الممثل الراحل شُخّص بسرطان القولون والمستقيم في آب 2023، قبل أن يعلن عن إصابته بالمرض لاحقاً في تشرين الثاني 2024، بعد فترة من التكتم.

وفي مقابلة سابقة مع بيزنس إنسايدر، تحدث فان دير بيك عن بدايات اكتشاف المرض، مشيراً إلى أنه لاحظ تغيرات في حركة أمعائه، وهو من الأعراض الشائعة لسرطان الأمعاء، موضحاً أنه حاول تعديل بعض عاداته الغذائية قبل الخضوع للفحوصات الطبية.

ورحل الممثل تاركاً خلفه زوجة و6 أولاد هم: أوليفيا، وجوشوا، وأنابيل، وإميليا، وجوين، وجيريميا.

Privacy policy
