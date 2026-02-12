"بسبب ايران".. سلاف فواخرجي تتعرّض للهجوم ! (فيديو)

شكرت الفنانة سلاف فواخرجي مهرجان فجر السينمائي وذلك بعد منحها جائزة أفضل ممثلة رئيسة عن دورها في فيلم " "أرض ".



وحيّت فواخرجي بمنشور على حسابها في إكس أمس الخميس "السينما التي لم تفصل بين الجمال والعدالة، وبين الاحتراف والموقف"، كما قالت، وانهالت الانتقادات من جهة والثناء من جهة أخرى.

اليوم لا اتسلم الجائزة فحسب

بل احمل شهادة موقف في زمن المواقف الخجولة

فالموقف مع غزة يعيد تعريف انسانيتي

غزة ليست موضوعا دراميا ، بل امتحان لما تبقى من الاخلاق



السينما علمتني ان معالجة الانسانية قد تكون اكثر اشكال الجرأة

وان الصورة الصادقة قادرة على مواجهة اعنف… pic.twitter.com/IQR51Wb2uQ — Sulaf Fawakherji سُلافْ فواخرجي (@Sulaf_fwakherji) February 11, 2026



واعتبر بعض رواد المواقع السوريين أن " شردت الشعب السوري وكانت سببا في معاناته" إثر دعمها النظام السوري السابق.

فيما قدم قسم آخر التهنئة إلى النجمة السورية، واشادوا بموهبتها وبتاريخها الفني.



يذكر أن فواخرجي التي عرف عنها سابقاً أنها من مؤيدي الرئيس السوري السابق كانت فصلت من نقابة الممثلين السوريين في نيسان الماضي بسبب تصريحات لها اعتبرت بمثابة "إنكار للجرائم الأسدية والتنكر لآلام الشعب السوري".