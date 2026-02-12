"بسبب ايران".. سلاف فواخرجي تتعرّض للهجوم ! (فيديو)

اليوم لا اتسلم الجائزة فحسب
بل احمل شهادة موقف في زمن المواقف الخجولة
فالموقف مع غزة يعيد تعريف انسانيتي
غزة ليست موضوعا دراميا ، بل امتحان لما تبقى من الاخلاق
السينما علمتني ان معالجة القضايا الانسانية قد تكون اكثر اشكال الجرأة
وان الصورة الصادقة قادرة على مواجهة اعنف… pic.twitter.com/IQR51Wb2uQ
— Sulaf Fawakherji سُلافْ فواخرجي (@Sulaf_fwakherji) February 11, 2026
