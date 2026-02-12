تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

"بسبب ايران".. سلاف فواخرجي تتعرّض للهجوم ! (فيديو)

Lebanon 24
12-02-2026 | 03:31
A-
A+
بسبب ايران.. سلاف فواخرجي تتعرّض للهجوم ! (فيديو)
بسبب ايران.. سلاف فواخرجي تتعرّض للهجوم ! (فيديو) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شكرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي مهرجان فجر السينمائي الإيراني وذلك بعد منحها جائزة أفضل ممثلة رئيسة عن دورها في فيلم " "أرض الملائكة".

وحيّت فواخرجي بمنشور على حسابها في إكس أمس الخميس "السينما الإيرانية التي لم تفصل بين الجمال والعدالة، وبين الاحتراف والموقف"، كما قالت، وانهالت الانتقادات من جهة والثناء من جهة أخرى.
 
 
واعتبر بعض رواد المواقع السوريين أن "إيران شردت الشعب السوري وكانت سببا في معاناته" إثر دعمها النظام السوري السابق.
 
فيما قدم قسم آخر التهنئة إلى النجمة السورية، واشادوا بموهبتها وبتاريخها الفني.

يذكر أن فواخرجي التي عرف عنها سابقاً أنها من مؤيدي الرئيس السوري السابق بشار الأسد كانت فصلت من نقابة الممثلين السوريين في نيسان الماضي بسبب تصريحات لها اعتبرت بمثابة "إنكار للجرائم الأسدية والتنكر لآلام الشعب السوري".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل قدّم "حزب الله" ضمانات بعدم اتخاذ أي إجراء في حال تعرّضت إيران لهجوم؟
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:50:07 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف ستردّ إيران على أي "ضربة"؟ هذه سيناريوهات "الهجوم"
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:50:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد رحيل هدى شعراوي المأساوي.. تهديدات تطال سلاف فواخرجي وهكذا ردت عليها (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:50:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إيران تعرضت المرة الماضية لـ "مطرقة منتصف الليل" بعدما رفضت إبرام صفقة
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:50:07 Lebanon 24 Lebanon 24

بشار الأسد

الإيرانية

الإيراني

الملائكة

السورية

القضايا

الأسد

سورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
06:32 | 2026-02-12
Lebanon24
03:04 | 2026-02-12
Lebanon24
01:16 | 2026-02-12
Lebanon24
23:00 | 2026-02-11
Lebanon24
16:35 | 2026-02-11
Lebanon24
12:39 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24