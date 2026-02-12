تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

هبة نور تلفت الأنظار بإطلالة شتوية فاخرة على إنستغرام

Lebanon 24
12-02-2026 | 06:32
A-
A+
هبة نور تلفت الأنظار بإطلالة شتوية فاخرة على إنستغرام
هبة نور تلفت الأنظار بإطلالة شتوية فاخرة على إنستغرام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت الممثلة هبة نور صورة جديدة على حسابها الرسمي في إنستغرام، تألقت فيها بإطلالة شتوية تجمع بين الأناقة والراحة. حيث اختارت هبة ارتداء جاكيت فرو أخضر أنيق، نسقت معه سروال واسع باللون البيج وحذاء رياضي بتصميم شبابي باللونين الأبيض والأخضر. وأكملت الإطلالة بحقيبة يد مميزة من الفرو مع لمسة سلسلة ذهبية، ما أضفى على مظهرها لمسة فاخرة وعصرية.

وظهرت هبة نور في الصورة وهي تلتقط سيلفي أمام المرآة بهاتفها الذكي، مرتدية نظارات شمسية كبيرة تضفي على إطلالتها جواً من الغموض والتميز.

هذا الظهور يأتي في إطار حرص هبة نور على التواصل المستمر مع جمهورها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تشاركهم لمحات من حياتها اليومية وأسلوبها في الموضة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميرفا القاضي بإطلالة عصرية تلفت الأنظار داخل سيارة فاخرة
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلالة شتوية أنيقة لياسمين صبري تلفت الأنظار
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بلوك شتوي.. جورجينا تلفت الأنظار بإطلالة جديدة (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هبة نور تتألق بإطلالة شتوية أنيقة وتعبر عن مزاجها المتقلب
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24

هبة نور

نور على

رياضي

الأنا

رياض

بيرة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
09:28 | 2026-02-12
Lebanon24
03:31 | 2026-02-12
Lebanon24
03:04 | 2026-02-12
Lebanon24
01:16 | 2026-02-12
Lebanon24
23:00 | 2026-02-11
Lebanon24
16:35 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24