تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
هبة نور تلفت الأنظار بإطلالة شتوية فاخرة على إنستغرام
Lebanon 24
12-02-2026
|
06:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة
هبة نور
صورة جديدة على حسابها الرسمي في إنستغرام، تألقت فيها بإطلالة شتوية تجمع بين الأناقة والراحة. حيث اختارت هبة ارتداء جاكيت فرو أخضر أنيق، نسقت معه سروال واسع باللون البيج وحذاء
رياضي
بتصميم شبابي باللونين الأبيض والأخضر. وأكملت الإطلالة بحقيبة يد مميزة من الفرو مع لمسة سلسلة ذهبية، ما أضفى على مظهرها لمسة فاخرة وعصرية.
وظهرت هبة نور في الصورة وهي تلتقط سيلفي أمام المرآة بهاتفها الذكي، مرتدية نظارات شمسية كبيرة تضفي على إطلالتها جواً من الغموض والتميز.
هذا الظهور يأتي في إطار حرص هبة
نور على
التواصل المستمر مع جمهورها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تشاركهم لمحات من حياتها اليومية وأسلوبها في الموضة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميرفا القاضي بإطلالة عصرية تلفت الأنظار داخل سيارة فاخرة
Lebanon 24
ميرفا القاضي بإطلالة عصرية تلفت الأنظار داخل سيارة فاخرة
12/02/2026 16:28:29
12/02/2026 16:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة شتوية أنيقة لياسمين صبري تلفت الأنظار
Lebanon 24
إطلالة شتوية أنيقة لياسمين صبري تلفت الأنظار
12/02/2026 16:28:29
12/02/2026 16:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بلوك شتوي.. جورجينا تلفت الأنظار بإطلالة جديدة (فيديو)
Lebanon 24
بلوك شتوي.. جورجينا تلفت الأنظار بإطلالة جديدة (فيديو)
12/02/2026 16:28:29
12/02/2026 16:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هبة نور تتألق بإطلالة شتوية أنيقة وتعبر عن مزاجها المتقلب
Lebanon 24
هبة نور تتألق بإطلالة شتوية أنيقة وتعبر عن مزاجها المتقلب
12/02/2026 16:28:29
12/02/2026 16:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هبة نور
نور على
رياضي
الأنا
رياض
بيرة
قد يعجبك أيضاً
معتصم النهار: تعرضت للمحاربة من أقرب الناس.. والغيرة كانت المحرك
Lebanon 24
معتصم النهار: تعرضت للمحاربة من أقرب الناس.. والغيرة كانت المحرك
09:28 | 2026-02-12
12/02/2026 09:28:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"بسبب ايران".. سلاف فواخرجي تتعرّض للهجوم ! (فيديو)
Lebanon 24
"بسبب ايران".. سلاف فواخرجي تتعرّض للهجوم ! (فيديو)
03:31 | 2026-02-12
12/02/2026 03:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لديه 6 أولاد.. وفاة ممثل شهير عن 48 عاماً بعد صراع مع المرض (صورة)
Lebanon 24
لديه 6 أولاد.. وفاة ممثل شهير عن 48 عاماً بعد صراع مع المرض (صورة)
03:04 | 2026-02-12
12/02/2026 03:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
خيانات وعلاقات غير شرعية.. مسلسل تركي يُشعل الجدل والأتراك غاضبون!
Lebanon 24
خيانات وعلاقات غير شرعية.. مسلسل تركي يُشعل الجدل والأتراك غاضبون!
01:16 | 2026-02-12
12/02/2026 01:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جدل الخلاف مع هند رستم… نجل شقيق عبد الحليم يرد!
Lebanon 24
بعد جدل الخلاف مع هند رستم… نجل شقيق عبد الحليم يرد!
23:00 | 2026-02-11
11/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
Lebanon 24
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
15:04 | 2026-02-11
11/02/2026 03:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
12:31 | 2026-02-11
11/02/2026 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
15:26 | 2026-02-11
11/02/2026 03:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
Lebanon 24
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
10:00 | 2026-02-11
11/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "القرض الحسن".. كلامٌ جديد
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "القرض الحسن".. كلامٌ جديد
15:50 | 2026-02-11
11/02/2026 03:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:28 | 2026-02-12
معتصم النهار: تعرضت للمحاربة من أقرب الناس.. والغيرة كانت المحرك
03:31 | 2026-02-12
"بسبب ايران".. سلاف فواخرجي تتعرّض للهجوم ! (فيديو)
03:04 | 2026-02-12
لديه 6 أولاد.. وفاة ممثل شهير عن 48 عاماً بعد صراع مع المرض (صورة)
01:16 | 2026-02-12
خيانات وعلاقات غير شرعية.. مسلسل تركي يُشعل الجدل والأتراك غاضبون!
23:00 | 2026-02-11
بعد جدل الخلاف مع هند رستم… نجل شقيق عبد الحليم يرد!
16:35 | 2026-02-11
"راحت لراغب علامة وكسرت الدنيا".. وائل جسار يكشف عن أغنية ندم على رفضها!
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
12/02/2026 16:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
12/02/2026 16:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
12/02/2026 16:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24