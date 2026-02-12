هبة نور تلفت الأنظار بإطلالة شتوية فاخرة على إنستغرام

نشرت الممثلة صورة جديدة على حسابها الرسمي في إنستغرام، تألقت فيها بإطلالة شتوية تجمع بين الأناقة والراحة. حيث اختارت هبة ارتداء جاكيت فرو أخضر أنيق، نسقت معه سروال واسع باللون البيج وحذاء بتصميم شبابي باللونين الأبيض والأخضر. وأكملت الإطلالة بحقيبة يد مميزة من الفرو مع لمسة سلسلة ذهبية، ما أضفى على مظهرها لمسة فاخرة وعصرية.



وظهرت هبة نور في الصورة وهي تلتقط سيلفي أمام المرآة بهاتفها الذكي، مرتدية نظارات شمسية كبيرة تضفي على إطلالتها جواً من الغموض والتميز.



هذا الظهور يأتي في إطار حرص هبة التواصل المستمر مع جمهورها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تشاركهم لمحات من حياتها اليومية وأسلوبها في الموضة.

