فنون ومشاهير
معتصم النهار: تعرضت للمحاربة من أقرب الناس.. والغيرة كانت المحرك
Lebanon 24
12-02-2026
|
09:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلق النجم السوري
معتصم النهار
تصريحات نارية كشف خلالها عن ضريبة النجاح التي دفعها في مسيرته الفنية، مؤكداً أنه واجه حملات "محاربة" شرسة لم تأتِ من الغرباء، بل من أبناء بلده وبعض زملائه في الوسط الفني.
وأوضح النهار في حديثه أن هذه المحاربة بدأت تظهر بوضوح مع اتساع شهرته وتحقيقه نجاحات عربية لافتة، مشيراً إلى أن البعض حاول وضع العراقيل في طريقه أو التقليل من شأن موهبته.
واعتبر أن هذه الضغوط، رغم صعوبتها، كانت حافزاً له للاستمرار وتطوير أدواته، مؤكداً في الوقت ذاته على اعتزازه بهويته
السورية
وبالجمهور الذي منحه الثقة والنجاح بعيداً عن صراعات الكواليس.
