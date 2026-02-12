تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

الشامي يخرج عن صمته: "وقفوا تأذوني"

Lebanon 24
12-02-2026 | 10:10
A-
A+
الشامي يخرج عن صمته: وقفوا تأذوني
الشامي يخرج عن صمته: وقفوا تأذوني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في ظل الجدل الواسع الذي يلاحق اسمه مؤخراً، وجه الفنان السوري "الشامي" رسالة مباشرة وشديدة اللهجة إلى منتقديه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالباً بوقف الهجمات التي يتعرض لها.
 
وأكد الشامي أن مسيرته قائمة على الاجتهاد الشخصي والموهبة، معتبراً أن "صراع الأجيال" هو سنة الحياة الطبيعية، وأن نجاحه لا يعني إلغاء الآخرين أو الإضرار برزق أي فنان.

وشدد صاحب المليارات من المشاهدات على أن فنه هو مرآة لتجاربه الشخصية، بما تحمله من لجوء وحزن وفرح، لافتاً إلى أنه لا يسعى لمنافسة مؤذية أو أخذ مكان أحد، بل يركز فقط على تطوير فنه والتواصل مع جمهوره، خاتماً رسالته بمطالبة واضحة بوقف الأذى الممنهج ضده.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد الانتقادات التي طالت فيلمه "الملحد".. أحمد حاتم يخرج عن صمته ويرد
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"اتخذت قراراً سيئاً تلك الليلة".. السيدة "الخائنة" تخرج عن صمتها لأول مرة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أن اتهمته زوجته بسبّها وضربها.. ممثل شهير يخرج عن صمته ويرد (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الجدل حول صحته… عبد الله مشرف يخرج عن صمته ويطمئن محبيه
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

مواقع التواصل الاجتماعي

الشام

شامي

وهبة

شام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:01 | 2026-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:06 | 2026-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:03 | 2026-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:28 | 2026-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
16:01 | 2026-02-12
Lebanon24
14:06 | 2026-02-12
Lebanon24
12:03 | 2026-02-12
Lebanon24
11:30 | 2026-02-12
Lebanon24
09:28 | 2026-02-12
Lebanon24
06:32 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24