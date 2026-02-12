تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
الشامي يخرج عن صمته: "وقفوا تأذوني"
Lebanon 24
12-02-2026
|
10:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ظل الجدل الواسع الذي يلاحق اسمه مؤخراً، وجه الفنان السوري "
الشامي
" رسالة مباشرة وشديدة اللهجة إلى منتقديه عبر حساباته على
مواقع التواصل الاجتماعي
، مطالباً بوقف الهجمات التي يتعرض لها.
وأكد الشامي أن مسيرته قائمة على الاجتهاد الشخصي والموهبة، معتبراً أن "صراع الأجيال" هو سنة الحياة الطبيعية، وأن نجاحه لا يعني إلغاء الآخرين أو الإضرار برزق أي فنان.
وشدد صاحب المليارات من المشاهدات على أن فنه هو مرآة لتجاربه الشخصية، بما تحمله من لجوء وحزن وفرح، لافتاً إلى أنه لا يسعى لمنافسة مؤذية أو أخذ مكان أحد، بل يركز فقط على تطوير فنه والتواصل مع جمهوره، خاتماً رسالته بمطالبة واضحة بوقف الأذى الممنهج ضده.
