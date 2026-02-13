تقاضت 100 ألف دولار .. هذه الفنانة الأعلى أجرا في قائمة ضيوف برنامج رامز جلال

كشفت وسائل إعلام ان الفنانة يارا تصدرت قائمة ضيوف برنامج في موسم 2026، حيث تقاضت 100 ألف دولار مقابل ظهورها في إحدى حلقات البرنامج، وأصبحت بالتالي الأعلى أجرًا بين المشاركين هذا العام.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى ان السكري تُعد من أبرز الضيوف المنتظرين في الموسم الجديد، وسط توقعات بأن تحظى حلقتها بنسبة مشاهدة مرتفعة نظرًا لانتشارها الجماهيري وحضورها اللافت في الفترة الأخيرة.



ويواصل برنامج جلال حضوره السنوي في السباق الرمضاني، محافظًا على طابعه القائم على المقالب المثيرة للجدل وردود الفعل غير المتوقعة، وهو ما يجعله من أكثر البرامج متابعة في العالم العربي.



وشهد الموسم الجديد تعرض بعض الضيوف لإصابات أثناء التصوير، من بينهم ، التي أُصيبت خلال تنفيذ المقلب، إلى جانب مشاركة عدد من النجوم، مثل ، ، مصطفى غريب، ، والإعلامي .