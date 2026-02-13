تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

سيُعرض في شهر رمضان.. فنان شهير يتعرّض للإصابة خلال أدائه أحد المشاهد (صورة)

Lebanon 24
13-02-2026 | 03:08
A-
A+
سيُعرض في شهر رمضان.. فنان شهير يتعرّض للإصابة خلال أدائه أحد المشاهد (صورة)
سيُعرض في شهر رمضان.. فنان شهير يتعرّض للإصابة خلال أدائه أحد المشاهد (صورة) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعرّض الفنان المصري ماجد المصري لإصابة في كواليس تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "أولاد الراعي" الذي سيعرض في شهر رمضان وذلك خلال أدائه أحد مشاهد الأكشن في الأحداث، الأمر الذي دعاه لإيقاف تصوير مشاهده لمدة 24 ساعة، عاد بعدها لاستكمال التصوير بعدما اطمأن على حالته الصحية، وفق ما كشفت "لها". 
 
 
 
وقال مصدر من داخل العمل ان ماجد رفض طلب المخرج استخدام دوبلير في المشهد وقرر عمله بنفسه، وأن الإصابة لم تكن خطيرة.
الشركة المنتجة لمسلسل ماجد المصري تتجاوز اتهامات السرقة ببوستر جديد

كانت الشركة المنتجة لمسلسل "أولاد الراعي" للفنان ماجد المصري قد طرحت بوستر جديداً له، وذلك بعد الاتّهامات التي وجِّهت إليها أخيراً بسرقة تصميم البوستر الأول من بوستر أحد المسلسلات التركية.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
سيُعرض في رمضان.. إصابة فنانة شهيرة خلال مشاركتها في برنامج رامز جلال
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:48:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لعدوى بكتيرية داخل المستشفى ودخل في غيبوبة.. فنان شهير حالته حرجة (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:48:09 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان قدير يتعرّض لوعكة صحية.. وتأجيل تصويره الأعمال التي يُشارك فيها في رمضان (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:48:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إيمي سمير غانم تعود في شهر رمضان من خلال "هبد في هبد"
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:48:09 Lebanon 24 Lebanon 24

ماجد المصري

التركية

الرمضان

الراعي

دوبلير

التركي

رمضان

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:21 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:01 | 2026-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:06 | 2026-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
04:21 | 2026-02-13
Lebanon24
00:46 | 2026-02-13
Lebanon24
23:00 | 2026-02-12
Lebanon24
16:01 | 2026-02-12
Lebanon24
14:06 | 2026-02-12
Lebanon24
12:03 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24