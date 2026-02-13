تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
2
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
سيُعرض في شهر رمضان.. فنان شهير يتعرّض للإصابة خلال أدائه أحد المشاهد (صورة)
Lebanon 24
13-02-2026
|
03:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّض الفنان المصري
ماجد المصري
لإصابة في كواليس تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "أولاد
الراعي
" الذي سيعرض في شهر
رمضان
وذلك خلال أدائه أحد مشاهد الأكشن في الأحداث، الأمر الذي دعاه لإيقاف تصوير مشاهده لمدة 24 ساعة، عاد بعدها لاستكمال التصوير بعدما اطمأن على حالته الصحية، وفق ما كشفت "لها".
وقال مصدر من داخل العمل ان ماجد رفض طلب المخرج استخدام
دوبلير
في المشهد وقرر عمله بنفسه، وأن الإصابة لم تكن خطيرة.
الشركة المنتجة لمسلسل ماجد المصري تتجاوز اتهامات السرقة ببوستر جديد
كانت الشركة المنتجة لمسلسل "أولاد الراعي" للفنان ماجد المصري قد طرحت بوستر جديداً له، وذلك بعد الاتّهامات التي وجِّهت إليها أخيراً بسرقة تصميم البوستر الأول من بوستر أحد المسلسلات
التركية
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سيُعرض في رمضان.. إصابة فنانة شهيرة خلال مشاركتها في برنامج رامز جلال
Lebanon 24
سيُعرض في رمضان.. إصابة فنانة شهيرة خلال مشاركتها في برنامج رامز جلال
13/02/2026 13:48:09
13/02/2026 13:48:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لعدوى بكتيرية داخل المستشفى ودخل في غيبوبة.. فنان شهير حالته حرجة (صورة)
Lebanon 24
تعرّض لعدوى بكتيرية داخل المستشفى ودخل في غيبوبة.. فنان شهير حالته حرجة (صورة)
13/02/2026 13:48:09
13/02/2026 13:48:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان قدير يتعرّض لوعكة صحية.. وتأجيل تصويره الأعمال التي يُشارك فيها في رمضان (صورة)
Lebanon 24
فنان قدير يتعرّض لوعكة صحية.. وتأجيل تصويره الأعمال التي يُشارك فيها في رمضان (صورة)
13/02/2026 13:48:09
13/02/2026 13:48:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إيمي سمير غانم تعود في شهر رمضان من خلال "هبد في هبد"
Lebanon 24
إيمي سمير غانم تعود في شهر رمضان من خلال "هبد في هبد"
13/02/2026 13:48:09
13/02/2026 13:48:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ماجد المصري
التركية
الرمضان
الراعي
دوبلير
التركي
رمضان
الترك
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد غياب طويل.. نجمة "العشق الممنوع" التركية تعود إلى الساحة الفنية بأغنية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. نجمة "العشق الممنوع" التركية تعود إلى الساحة الفنية بأغنية! (فيديو)
04:21 | 2026-02-13
13/02/2026 04:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تقاضت 100 ألف دولار .. هذه الفنانة الأعلى أجرا في قائمة ضيوف برنامج رامز جلال
Lebanon 24
تقاضت 100 ألف دولار .. هذه الفنانة الأعلى أجرا في قائمة ضيوف برنامج رامز جلال
00:46 | 2026-02-13
13/02/2026 12:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أساء للممثل الراحل فادي ابراهيم... بيتر سمعان يعتذر وهذا ما قاله بالفيديو
Lebanon 24
بعدما أساء للممثل الراحل فادي ابراهيم... بيتر سمعان يعتذر وهذا ما قاله بالفيديو
23:00 | 2026-02-12
12/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لسيارة مغطاة أمام منزل تُثير الجدل بشأن الفنانة شيرين عبدالوهاب... ما قصتها؟
Lebanon 24
صورة لسيارة مغطاة أمام منزل تُثير الجدل بشأن الفنانة شيرين عبدالوهاب... ما قصتها؟
16:01 | 2026-02-12
12/02/2026 04:01:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب: "أنا ناطرة 14 شباط"
Lebanon 24
مايا دياب: "أنا ناطرة 14 شباط"
14:06 | 2026-02-12
12/02/2026 02:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كارثة مناخية كبيرة.. دول مهدّدة بالغرق
Lebanon 24
كارثة مناخية كبيرة.. دول مهدّدة بالغرق
10:00 | 2026-02-12
12/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من خطط لاغتيال الرئيس أحمد الشرع؟ تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
من خطط لاغتيال الرئيس أحمد الشرع؟ تقرير يكشف التفاصيل
08:00 | 2026-02-12
12/02/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون إسرائيليون وإيرانيون يستثمرون في بلد أوروبي.. تقرير يتكلم عنهم
Lebanon 24
لبنانيون إسرائيليون وإيرانيون يستثمرون في بلد أوروبي.. تقرير يتكلم عنهم
09:30 | 2026-02-12
12/02/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
13:23 | 2026-02-12
12/02/2026 01:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
14:55 | 2026-02-12
12/02/2026 02:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:21 | 2026-02-13
بعد غياب طويل.. نجمة "العشق الممنوع" التركية تعود إلى الساحة الفنية بأغنية! (فيديو)
00:46 | 2026-02-13
تقاضت 100 ألف دولار .. هذه الفنانة الأعلى أجرا في قائمة ضيوف برنامج رامز جلال
23:00 | 2026-02-12
بعدما أساء للممثل الراحل فادي ابراهيم... بيتر سمعان يعتذر وهذا ما قاله بالفيديو
16:01 | 2026-02-12
صورة لسيارة مغطاة أمام منزل تُثير الجدل بشأن الفنانة شيرين عبدالوهاب... ما قصتها؟
14:06 | 2026-02-12
مايا دياب: "أنا ناطرة 14 شباط"
12:03 | 2026-02-12
هرب... ممثل تركيّ سافر إلى خارج البلاد وصدور قرار باستدعائه إلى التحقيق
فيديو
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
13/02/2026 13:48:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
13/02/2026 13:48:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
23:00 | 2026-02-12
13/02/2026 13:48:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24