سيُعرض في شهر رمضان.. فنان شهير يتعرّض للإصابة خلال أدائه أحد المشاهد (صورة)

تعرّض الفنان المصري لإصابة في كواليس تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "أولاد " الذي سيعرض في شهر وذلك خلال أدائه أحد مشاهد الأكشن في الأحداث، الأمر الذي دعاه لإيقاف تصوير مشاهده لمدة 24 ساعة، عاد بعدها لاستكمال التصوير بعدما اطمأن على حالته الصحية، وفق ما كشفت "لها".

وقال مصدر من داخل العمل ان ماجد رفض طلب المخرج استخدام في المشهد وقرر عمله بنفسه، وأن الإصابة لم تكن خطيرة.

الشركة المنتجة لمسلسل ماجد المصري تتجاوز اتهامات السرقة ببوستر جديد



كانت الشركة المنتجة لمسلسل "أولاد الراعي" للفنان ماجد المصري قد طرحت بوستر جديداً له، وذلك بعد الاتّهامات التي وجِّهت إليها أخيراً بسرقة تصميم البوستر الأول من بوستر أحد المسلسلات .



