جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

بعد البيان التحذيري.. نانسي عجرم توضّح حقيقة شائعة لاحقتها مؤخرًا (فيديو)

Lebanon 24
13-02-2026 | 10:39
بعد البيان التحذيري.. نانسي عجرم توضّح حقيقة شائعة لاحقتها مؤخرًا (فيديو)
بعد البيان التحذيري.. نانسي عجرم توضّح حقيقة شائعة لاحقتها مؤخرًا (فيديو) photos 0
أعلنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إن ليس بينها وبين أي زميل أو زميلة في الوسط الفني مشاكل، كما أنها لا تحب افتعال الأزمات، والحديث عن الآخرين.

وتابعت في حوارها مع برنامج ET بالعربي: "ما عندي مشاكل مع حدا ولا أفبرك مشاكل أو أفتعل شيء أو أجيب سيرة حد، بحس إن كل إنسان عنده جمهوره وأسلوبه ونصيبه في الدنيا، ومحدش هياخد مكان حد، وشو بتزرع بتحصد سواء على مستوى الأغاني أو مع الجمهور".

وتعليقا على أن البعض يحسدها على الأغاني التي تقدمها وتنجح نجاحا كبيرا، قالت "ليه ما خدوهم، ونجحوا فيهم، ما حسوا فيهم يمكن أو ما عجبوهم، الإنسان لازم يعرف يختار، وينقي أغاني يكون حاسس إنها hits".

وأكدت نانسي أنها أكثر فنانة تخرج عليها شائعات، وأحيانا تواجهها بالصمت، وأوقات أخرى تختار الرد إذ زاد الأمر عن حده الطبيعي، موضحة "في الآخر بجاوب الجواب اللي لازم أجاوبه، آخر قصة تبع الماسونية، إشاعة مش صحيحة ولا فيها شيء من الصحة، وكتير عم تتراكم وتتكاثر وكان لابد من الرد، مش كتير بهتم بهذه الأمور بس بحس إن المحبين بيقولولي والناس وفريق العمل بيقولي لازم نرد، بفوت أقرا وبختار أرد، لأن أوقات بيكون فيه تعدي للحدود".

كانت نانسي عجرم طرحت مؤخرا فيديو كليب لأغنية جديدة، وانتقده البعض مشيرين إلى أنه يحتوي على رموز ماسونية، وهو ما نفته نانسي في بيان تحذيري رسمي صادر عن مكتبها الإعلامي، وجاء فيه: "توضيح أن ما يتم تداوله مؤخرًا من شائعات وأخبار كاذبة يندرج ضمن إطار الافتراء والتشهير المتعمد، ولا يمت للحقيقة بصلة، كما أن ربط اسم الفنانة بأي ملفات أو جهات هو أمر عار تمامًا عن الصحة".

وأضاف البيان: "وعليه، يؤكد المكتب أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أو إعادة تداول هذه الأخبار الكاذبة، عبر أي وسيلة كانت، دون أي تهاون، ونهيب بالجميع بتحمل المسؤولية وتحري الدقة، والامتناع عن الانجرار وراء الشائعات المضللة."

وعلقت نانسي عجرم قائلة: "التجاهل والصمت لا يعني أبدًا قبول الواقع. للأسف، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي منبرًا لأي شخص لنشر ما يشاء، ولا بد من أن يكون القانون والقضاء الفصل في هذه الأمور".













 
 
