بعد تعرّضها لوعكة صحية.. وفاة والدة فنانة معروفة (صورة)

ونعت عبير والدتها عبر حسابها الرسمي على موقع " "، حيث كتبت: "توفيت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة.. صلاة الجنازة في السيدة نفيسة بعد ، والدفنة بمقابر العائلة الكريمة بالمجاورين".وكانت الفنانة قد نشرت قبل إعلان الوفاة بنحو خمس ساعات منشورًا مؤثرًا ناشدت فيه المساعدة، قائلة: "أمي بتموت حد يلحقني في مستشفى المميز اللي في ترسا".يُذكر أن عبير فاروق شاركت مؤخرًا في بطولة عدد من الأعمال التلفزيونية، من بينها "لعبت وقلبت بجد" و"قسمة العدل".