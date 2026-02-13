تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

بعد تعرّضها لوعكة صحية.. وفاة والدة فنانة معروفة (صورة)

Lebanon 24
13-02-2026 | 08:55
بعد تعرّضها لوعكة صحية.. وفاة والدة فنانة معروفة (صورة)
بعد تعرّضها لوعكة صحية.. وفاة والدة فنانة معروفة (صورة) photos 0
توفيت صباح اليوم الجمعة 13 شباط والدة الفنانة عبير فاروق، بعد تعرضها لوعكة صحية استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات.

ونعت عبير والدتها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، حيث كتبت: "توفيت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة.. صلاة الجنازة في السيدة نفيسة بعد صلاة الجمعة، والدفنة بمقابر العائلة الكريمة بالمجاورين".

وكانت الفنانة قد نشرت قبل إعلان الوفاة بنحو خمس ساعات منشورًا مؤثرًا ناشدت فيه المساعدة، قائلة: "أمي بتموت حد يلحقني في مستشفى المميز اللي في ترسا".

يُذكر أن عبير فاروق شاركت مؤخرًا في بطولة عدد من الأعمال التلفزيونية، من بينها "لعبت وقلبت بجد" و"قسمة العدل".


