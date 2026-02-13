تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
بعد تعرّضها لوعكة صحية.. وفاة والدة فنانة معروفة (صورة)
Lebanon 24
13-02-2026
|
08:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفيت
صباح اليوم
الجمعة 13
شباط والدة الفنانة عبير فاروق، بعد تعرضها لوعكة صحية استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات.
ونعت عبير والدتها عبر حسابها الرسمي على موقع "
فيسبوك
"، حيث كتبت: "توفيت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة.. صلاة الجنازة في السيدة نفيسة بعد
صلاة الجمعة
، والدفنة بمقابر العائلة الكريمة بالمجاورين".
وكانت الفنانة قد نشرت قبل إعلان الوفاة بنحو خمس ساعات منشورًا مؤثرًا ناشدت فيه المساعدة، قائلة: "أمي بتموت حد يلحقني في مستشفى المميز اللي في ترسا".
يُذكر أن عبير فاروق شاركت مؤخرًا في بطولة عدد من الأعمال التلفزيونية، من بينها "لعبت وقلبت بجد" و"قسمة العدل".
