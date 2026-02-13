لحظة لعب تتحول لإصابة.. ماذا حدث لـ غادة عادل؟

شاركت المذيعة إنجي علي جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو جمعها بالفنانة غادة عادل، ظهرت خلاله الأخيرة وهي تضع ذراعها في حامل طبي بعد تعرضها لإصابة.
واكتفت إنجي علي بالتعليق على الفيديو بعبارة: "اللعب مع الكلاب"، في إشارة إلى أن إصابة غادة جاءت نتيجة لعبها مع كلبها.
يُذكر أن غادة عادل عُرض لها عام 2025 فيلم فيها إيه يعني، وشارك في بطولته الفنان ماجد الكدواني، وحقق العمل نجاحًا ملحوظًا في دور العرض السينمائي، وكذلك بعد طرحه على منصة يانجو بلاي.
فيلم "فيها إيه يعني" من تأليف مصطفى عباس، وليد المغازي، ومحمد أشرف، وإخراج عمر رشدي حامد، وشارك في بطولته أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتال عبدالعزيز، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.
View this post on Instagram
A post shared by Indji Ali (@injialiofficial)
A post shared by Indji Ali (@injialiofficial)