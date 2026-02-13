لحظة لعب تتحول لإصابة.. ماذا حدث لـ غادة عادل؟

شاركت المذيعة جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو جمعها بالفنانة ، ظهرت خلاله الأخيرة وهي تضع ذراعها في حامل طبي بعد تعرضها لإصابة.

واكتفت إنجي علي بالتعليق على الفيديو بعبارة: "اللعب مع الكلاب"، في إشارة إلى أن إصابة غادة جاءت نتيجة لعبها مع كلبها.

يُذكر أن غادة عادل عُرض لها عام 2025 فيلم فيها إيه يعني، وشارك في بطولته الفنان ، وحقق العمل نجاحًا ملحوظًا في دور السينمائي، وكذلك بعد طرحه على منصة يانجو .

فيلم "فيها إيه يعني" من تأليف مصطفى عباس، وليد ، ومحمد أشرف، وإخراج عمر رشدي حامد، وشارك في بطولته أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتال ، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.