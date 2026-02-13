تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

فنان مشهور يعتذر فجأة عن Stars on Board ما السبب؟

Lebanon 24
13-02-2026 | 16:00
في مفاجأة لجمهوره، أعلن الفنان الشامي عبر حسابه على إنستغرام اعتذاره الرسمي عن عدم المشاركة في رحلة Stars on Board، بسبب وعكة صحية ألمّت به بعد سفره الأخير.

وكتب الشامي في منشوره: "بعتذر من كل قلبي من جمهور Stars on Board العزيز لأنو للأسف ما رح اقدر كون معكن بها الرحلة بسبب وعكة صحية قوية نتيجة فيروس أصابني نتيجة السفر الأخير."

وأضاف: "رغم إنو عملت كل جهدي حتى كون موجود، والقيمين على هالرحلة وعلى راسن الأستاذ يوسف حرب عملوا المستحيل وحاولوا يأجلولي الطيارة من مبارح لليوم، لكن لسوء الحظ وضعي الصحي بعدو كثير صعب وما بيسمحلي بالسفر ساعات هل قد طويلة فوق المحيطات. بتمنا لكن أوقات حلوة وممتعة بها الرحلة، وكل التوفيق للجميع وللنجوم، وإن شاء الله بشوفكن السنة الجاية بإذن الله."

وأكد الشامي أن ظروفه الصحية تمنعه من السفر لمسافات طويلة، متمنيًا لجميع المشاركين رحلة ممتعة ونجاحًا كبيرًا للفعالية.

