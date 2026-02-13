بالفيديو... الين خلف تعود إلى الساحة الفنية بعد غياب طويل

بعد غياب عن الساحة الفنية، سجّلت الفنانة عودة قوية إلى الجمهور من بوابة حفلها الأوّل في Beirut Hall، وسط حضور كثيف وحماسة لافتة من محبّيها الذين انتظروها بفارغ الصبر.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظات مؤثّرة من الحفل، حيث بدا التفاعل الكبير من الجمهور واضحًا.

شهدت مدينة اليوم عودة الفنانة ألين خلف إلى الفن بحفلها الأول حيث كان الجمهور بانتظارها بأعداد كبيرة وبفارغ الصبر@Alinekhalaff pic.twitter.com/xWc2Qp0FL0 — | العرّاب (@AlArrabcom) February 13, 2026 بعد غياب … الجمهور كورال مع النجمة #الين_خلف في حفل Beirut Hall 🎶

عودة مدوية 🤍 pic.twitter.com/YqAXNJmSkN — Elie Merheb (@_ElieMerheb) February 13, 2026