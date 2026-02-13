تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بالفيديو... الين خلف تعود إلى الساحة الفنية بعد غياب طويل

Lebanon 24
13-02-2026 | 23:00
بالفيديو... الين خلف تعود إلى الساحة الفنية بعد غياب طويل
بعد غياب عن الساحة الفنية، سجّلت الفنانة ألين خلف عودة قوية إلى الجمهور من بوابة حفلها الأوّل في Beirut Hall، وسط حضور كثيف وحماسة لافتة من محبّيها الذين انتظروها بفارغ الصبر.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظات مؤثّرة من الحفل، حيث بدا التفاعل الكبير من الجمهور واضحًا.
 
