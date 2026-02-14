محمد رمضان يُثير الجدل من جديد ويستفز الجمهور.. هذا ما فعله

تحدث الفنان عن سبب غريب لغيابه عن الدراما للعام الثالث على التوالي منذ قدم آخر أعماله " في رمضان 2023.



ورد رمضان على سؤال أحد متابعيه بشأن غيابه عن الموسم الدرامي الرمضاني، قال فيه: "ليه بطّلت تعمل مسلسل في رمضان؟".



وجاء رد رمضان على السؤال ممزوجًا بالسخرية والغرور بحسب ما وصفه بعض متابعيه، حيث رد قائلًا: "عشان أنا رمضان"، الامر الذي استفز بعض متابعيه ووصفوه بأنه وصل الى مرحلة من الغرور.











