18
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
1
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
محمد رمضان يُثير الجدل من جديد ويستفز الجمهور.. هذا ما فعله
Lebanon 24
14-02-2026
|
04:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدث الفنان
المصري محمد
رمضان
عن سبب غريب لغيابه عن الدراما للعام الثالث على التوالي منذ قدم آخر أعماله "
جعفر العمدة
في رمضان 2023.
ورد رمضان على سؤال أحد متابعيه بشأن غيابه عن الموسم الدرامي الرمضاني، قال فيه: "ليه بطّلت تعمل مسلسل في رمضان؟".
وجاء رد رمضان على السؤال ممزوجًا بالسخرية والغرور بحسب ما وصفه بعض متابعيه، حيث رد قائلًا: "عشان أنا رمضان"، الامر الذي استفز بعض متابعيه ووصفوه بأنه وصل الى مرحلة من الغرور.
