بالفيديو ...صابر الرباعي و فارس كرم يستمتعان بغروب الشمس

استمتع النجمان صابر الرباعي وفارس كرم بأجواء مميزة قبل إحيائهما حفلهما المرتقب مساء اليوم على متن سفينة “Stars On Board”، حيث ظهرا في فيديو نشره موقع ET بالعربية، وهما يستمتعان بغروب الشمس في جزر البهاماس وسط أجواء بحرية خلابة.
قبل حفلهما الليلة على متن stars on board .. صابر الرباعي و فارس كرم يستمتعان بغروب الشمس في البهاماس pic.twitter.com/fs5cJEHV1v
— ET بالعربي (@ETbilArabi) February 14, 2026
