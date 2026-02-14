بالفيديو ...صابر الرباعي و فارس كرم يستمتعان بغروب الشمس

استمتع النجمان و بأجواء مميزة قبل إحيائهما حفلهما المرتقب مساء اليوم على متن سفينة “Stars On Board”، حيث ظهرا في فيديو نشره موقع ET بالعربية، وهما يستمتعان بغروب الشمس في جزر البهاماس وسط أجواء بحرية خلابة.