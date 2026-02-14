تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

تجربة مريرة...هكذا وصفت مي فاروق زواجها الأول

Lebanon 24
14-02-2026 | 23:00
A-
A+
تجربة مريرة...هكذا وصفت مي فاروق زواجها الأول
تجربة مريرة...هكذا وصفت مي فاروق زواجها الأول photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت الفنانة مي فاروق عن الصعوبات التي واجهتها خلال زواجها الأول، واصفة التجربة بـ"المريرة"، مشيرة إلى أن الزواج استمر 12 عاماً لكنها فقدت خلاله الثقة في موهبتها وفي من حولها، وأوضحّت أن التجربة ألحقّت بها أضراراً كبيرة. كما تحدثت عن معاناتها بعد فقدان والدتها والصدمة التي عاشتها جراء ذلك.

وأوضحت مي فاروق خلال بودكاست "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس أن زيجتها الأولى استمرت 12 عاماً، رزقت خلالها بأولادها زين ومالك، قائلة: "نتج عنها أحلى حاجة في عمري".

وأشارت إلى أنه بعيداً عن الأمومة، تسببت لها هذه التجربة في ضرر داخلي، قائلة: "الأسود كان كثيراً في التجربة وطوال الوقت كنت مقفولاً عليّ"، مشيرة إلى أنها مرت بتجربة نفسية لم تكن تتخيل أنها ستمر بها.

وتابعت: "كنت أتحمل لأنها أم، ولكن صعوبة الموضوع انعكست على نفسيتي وبدأت أفقد الثقة في الناس وفقدت الثقة تماماً في نفسي وأصبحت شخصية مهزوزة جداً".

وأشارت إلى أن تلك التجربة تسببت في شعورها بالشك في نفسها وموهبتها، وفقدت الثقة في كل شيء في حياتها، قائلة: "كان لدي إحساس بنسبة 99% على مدار 24 ساعة في اليوم أنني سأموت وأترك أولادي. كان لديّ رعب كبير".

وأوضحت مي فاروق أنها انفصلت للمرة الأولى بموافقة والدها عندما كانت ابنتها تبلغ من العمر 5 سنوات، لكنها عادت بسبب الإحساس بالذنب، قائلة: "انفصلت تماماً في 2018، وكان سهلاً جداً أن أطلب الطلاق لأن المكان لم يعد مكاني".

وأكدت أن أولادها تأثروا أيضاً بتلك التجربة، قائلة: "أولادي لديهم بعض المشاكل الناتجة عن الانفصال، والتجربة التي عشتها كانت قاتلة. كنت أقتل نفسي وأولادي كانوا قد يعيشون أيتام الأم".

كشفت مي فاروق تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والدتها، مشيرة إلى أنها شعرت بقرب رحيلها قبل 40 يوماً من الوفاة، مؤكدة أنها نفذت وصيتها بالكامل.

وروت مي فاروق تفاصيل حديث مؤثر بينها وبين والدتها قبل وفاتها، قائلة: "قبل الوفاة بأسبوع قالت لي: "أنا عارفة إنك بـ100 راجل وعارفة أنتِ مين كويس أوي، وأنا مبسوطة بيكي." دي كانت أول مرة ماما تقولي كلام فيه حنية. وقالت لي إنها بتخاف عليَّ من كثر حبها لي لأنها ما عندهاش غيري. ولما سمعت الكلام ده كنت زعلانة لأني كنت أعرف أنها سترحل ولن تكمل".

واختتمت مي حديثها عن والدتها بقولها: "بعد وفاة أمي، لا أدري كيف استطعت تجاوز تلك المرحلة. السنوات التي تلت رحيلها لا أتذكر كيف تخطيت ألم فقدها. كنت أشعر بسماع صوتها يناديني في المنزل بشكل دائم".

يُذكر أن مي فاروق ردت خلال اللقاء على الانتقادات التي صاحبت زفافها من الفنان محمد العمروسي، مشيرة إلى أنها لم تتأثر بها، بل واجهتها بالضحك والسخرية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تقارير أوروبية: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ولأول مرة يصفون الولايات المتحدة بأنها "تهديد لأوروبا"
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 06:34:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا علّقت مي عمر عن ردود فعل الجمهور على برومو مسلسل"الست موناليزا"
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 06:34:32 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة مؤلمة.. هكذا توفي طفل عمره عام ونصف في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 06:34:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل منظمة اليونيسف في السودان: الملايين في السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي ونصفهم أطفال
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 06:34:32 Lebanon 24 Lebanon 24

محمد العمروسي

محمد العمر

فقدت الثقة

في المنزل

محمد قيس

بودكاست

محمد ق

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
15:55 | 2026-02-14
Lebanon24
14:39 | 2026-02-14
Lebanon24
13:38 | 2026-02-14
Lebanon24
10:35 | 2026-02-14
Lebanon24
10:28 | 2026-02-14
Lebanon24
08:47 | 2026-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24