تجربة مريرة...هكذا وصفت مي فاروق زواجها الأول

كشفت الفنانة عن الصعوبات التي واجهتها خلال زواجها الأول، واصفة التجربة بـ"المريرة"، مشيرة إلى أن الزواج استمر 12 عاماً لكنها فقدت خلاله الثقة في موهبتها وفي من حولها، وأوضحّت أن التجربة ألحقّت بها أضراراً كبيرة. كما تحدثت عن معاناتها بعد فقدان والدتها والصدمة التي عاشتها جراء ذلك.

وأوضحت مي فاروق خلال "عندي سؤال" مع الإعلامي أن زيجتها الأولى استمرت 12 عاماً، رزقت خلالها بأولادها زين ومالك، قائلة: "نتج عنها أحلى حاجة في عمري".

وأشارت إلى أنه بعيداً عن الأمومة، تسببت لها هذه التجربة في ضرر داخلي، قائلة: "الأسود كان كثيراً في التجربة وطوال الوقت كنت مقفولاً عليّ"، مشيرة إلى أنها مرت بتجربة نفسية لم تكن تتخيل أنها ستمر بها.

وتابعت: "كنت أتحمل لأنها أم، ولكن صعوبة الموضوع انعكست على نفسيتي وبدأت أفقد الثقة في الناس وفقدت الثقة تماماً في نفسي وأصبحت شخصية مهزوزة جداً".

وأشارت إلى أن تلك التجربة تسببت في شعورها بالشك في نفسها وموهبتها، وفقدت الثقة في كل شيء في حياتها، قائلة: "كان لدي إحساس بنسبة 99% على مدار 24 ساعة في اليوم أنني سأموت وأترك أولادي. كان لديّ رعب كبير".

وأوضحت مي فاروق أنها انفصلت للمرة الأولى بموافقة والدها عندما كانت ابنتها تبلغ من العمر 5 سنوات، لكنها عادت بسبب الإحساس بالذنب، قائلة: "انفصلت تماماً في 2018، وكان سهلاً جداً أن أطلب الطلاق لأن المكان لم يعد مكاني".

وأكدت أن أولادها تأثروا أيضاً بتلك التجربة، قائلة: "أولادي لديهم بعض المشاكل الناتجة عن الانفصال، والتجربة التي عشتها كانت قاتلة. كنت أقتل نفسي وأولادي كانوا قد يعيشون أيتام الأم".

كشفت مي فاروق تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والدتها، مشيرة إلى أنها شعرت بقرب رحيلها قبل 40 يوماً من الوفاة، مؤكدة أنها نفذت وصيتها بالكامل.

وروت مي فاروق تفاصيل حديث مؤثر بينها وبين والدتها قبل وفاتها، قائلة: "قبل الوفاة بأسبوع قالت لي: "أنا عارفة إنك بـ100 راجل وعارفة أنتِ مين كويس أوي، وأنا مبسوطة ." دي كانت أول مرة ماما تقولي كلام فيه حنية. وقالت لي إنها بتخاف عليَّ من كثر حبها لي لأنها ما عندهاش غيري. ولما سمعت الكلام ده كنت زعلانة لأني كنت أعرف أنها سترحل ولن تكمل".

واختتمت مي حديثها عن والدتها بقولها: "بعد وفاة أمي، لا أدري كيف استطعت تجاوز تلك المرحلة. السنوات التي تلت رحيلها لا أتذكر كيف تخطيت ألم فقدها. كنت أشعر بسماع صوتها يناديني بشكل دائم".

يُذكر أن مي فاروق ردت خلال اللقاء على الانتقادات التي صاحبت زفافها من الفنان ، مشيرة إلى أنها لم تتأثر بها، بل واجهتها بالضحك والسخرية.