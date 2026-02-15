إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم

أطلقت الفنانة إليسا أغنية تتر مسلسل "على قد الحب"، بالتزامن مع انطلاق الحملة الترويجية للعمل المقرر عرضه في موسم 2026، من بطولة .



الأغنية تحمل اسم المسلسل نفسه، وتعكس الطابع العاطفي للأحداث التي تدور في إطار اجتماعي رومانسي.



كتب ولحن الأغنية ، فيما تولى مهمة التوزيع الموسيقي، وتقوم شركة Craft Media بالتوزيع الخارجي، ضمن إنتاج مشترك بين S Productions للمنتجة سالي والي وCraft Media.



وشارك في تنفيذ العمل الموسيقي: تسجيل وهندسة صوت: بربر، جيتار: شريف فهمي، باص جيتار: ، صولو كمان: محمد علي، مكساج وماستر: نادر حمدي، إدارة إنتاج: سليمان.



Advertisement