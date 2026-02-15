تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
-1
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
15-02-2026
|
02:44
A-
A+
A+
A-
أطلقت الفنانة إليسا أغنية تتر مسلسل "على قد الحب"، بالتزامن مع انطلاق الحملة الترويجية للعمل المقرر عرضه في موسم
رمضان
2026، من بطولة
نيللي كريم
.
الأغنية تحمل اسم المسلسل نفسه، وتعكس الطابع العاطفي للأحداث التي تدور في إطار اجتماعي رومانسي.
كتب ولحن الأغنية
عزيز الشافعي
، فيما تولى
نادر حمدي
مهمة التوزيع الموسيقي، وتقوم شركة Craft Media بالتوزيع الخارجي، ضمن إنتاج مشترك بين S Productions للمنتجة سالي والي وCraft Media.
وشارك في تنفيذ العمل الموسيقي: تسجيل وهندسة صوت:
إيلي
بربر، جيتار: شريف فهمي، باص جيتار:
سيكا
، صولو كمان: محمد علي، مكساج وماستر: نادر حمدي، إدارة إنتاج:
رامز
سليمان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عودة نيللي كريم وشريف سلامة إلى الدراما الرمضانية
Lebanon 24
عودة نيللي كريم وشريف سلامة إلى الدراما الرمضانية
15/02/2026 12:56:57
15/02/2026 12:56:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نيللي كريم تكشف سر نجاح الزواج
Lebanon 24
نيللي كريم تكشف سر نجاح الزواج
15/02/2026 12:56:57
15/02/2026 12:56:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نيللي كريم ترد على أنباء زواجها: يا ريت يتحروا الدقة
Lebanon 24
نيللي كريم ترد على أنباء زواجها: يا ريت يتحروا الدقة
15/02/2026 12:56:57
15/02/2026 12:56:57
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يطلّ بتتر مسلسل "بالحرام" في رمضان 2026 بأغنية "شو ناطر"
Lebanon 24
وائل كفوري يطلّ بتتر مسلسل "بالحرام" في رمضان 2026 بأغنية "شو ناطر"
15/02/2026 12:56:57
15/02/2026 12:56:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عزيز الشافعي
نيللي كريم
نادر حمدي
الشافعي
محمد ع
التزام
رمضان
رومان
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو... ممثل شهير هاجر لبنان: هذه شروطي للعودة
Lebanon 24
بالفيديو... ممثل شهير هاجر لبنان: هذه شروطي للعودة
05:39 | 2026-02-15
15/02/2026 05:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الغيرة.. ممثلة سورية وضعت حدًّا لعلاقة عاطفية
Lebanon 24
بسبب الغيرة.. ممثلة سورية وضعت حدًّا لعلاقة عاطفية
04:46 | 2026-02-15
15/02/2026 04:46:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية.. فنان مصري يعلّق
Lebanon 24
بعد إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية.. فنان مصري يعلّق
03:58 | 2026-02-15
15/02/2026 03:58:14
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال اشتباكات.. مقتل فنان سوري شعبي كان داعما للأسد
Lebanon 24
خلال اشتباكات.. مقتل فنان سوري شعبي كان داعما للأسد
03:33 | 2026-02-15
15/02/2026 03:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات دلع وضحك.. "كيفك أمورة" تشعل مواقع التواصل بين هيفاء وهبي وسانت ليفانت (فيديو)
Lebanon 24
لحظات دلع وضحك.. "كيفك أمورة" تشعل مواقع التواصل بين هيفاء وهبي وسانت ليفانت (فيديو)
23:56 | 2026-02-14
14/02/2026 11:56:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
15:00 | 2026-02-14
14/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وكيل" لـ"حزب الله" داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"وكيل" لـ"حزب الله" داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ
12:00 | 2026-02-14
14/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
16:20 | 2026-02-14
14/02/2026 04:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
16:16 | 2026-02-14
14/02/2026 04:16:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري يعلنُ عودة "المستقبل" انتخابياً: لسلاح واحد و"لبنان أولاً"
Lebanon 24
الحريري يعلنُ عودة "المستقبل" انتخابياً: لسلاح واحد و"لبنان أولاً"
06:01 | 2026-02-14
14/02/2026 06:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:39 | 2026-02-15
بالفيديو... ممثل شهير هاجر لبنان: هذه شروطي للعودة
04:46 | 2026-02-15
بسبب الغيرة.. ممثلة سورية وضعت حدًّا لعلاقة عاطفية
03:58 | 2026-02-15
بعد إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية.. فنان مصري يعلّق
03:33 | 2026-02-15
خلال اشتباكات.. مقتل فنان سوري شعبي كان داعما للأسد
23:56 | 2026-02-14
لحظات دلع وضحك.. "كيفك أمورة" تشعل مواقع التواصل بين هيفاء وهبي وسانت ليفانت (فيديو)
23:00 | 2026-02-14
تجربة مريرة...هكذا وصفت مي فاروق زواجها الأول
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
15/02/2026 12:56:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
15/02/2026 12:56:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
15/02/2026 12:56:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24