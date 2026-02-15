تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية.. فنان مصري يعلّق

Lebanon 24
15-02-2026 | 03:58
علّق الفنان حسن الرداد على واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية في قرية "ميت عاصم" التابعة لمركز بنها في محافظة القليوبية، بعدما أثارت الحادثة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

وكتب الرداد عبر حسابه على "فيسبوك" أن من أجبروا الشاب على ارتداء فستان "سيشاهد العالم جزاءهم بالقانون" مؤكدا أن مصر "دولة قانون" وليست "دولة بلطجة".

وفي المقابل أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كشف ملابسات مقطع فيديو متداول يظهر عددا من الأشخاص وهم يجبرون شابا على ارتداء ملابس نسائية في أحد شوارع القليوبية مع التعدي عليه بالضرب.

وبحسب ما توصلت إليه التحريات فإن مركز شرطة بنها تلقى بلاغا في 12 شباط عن اعتداء مجموعة من الأشخاص على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وإجلائه على كرسي في أحد الشوارع قبل تصويره بهواتف محمولة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنها حددت وضبطت مرتكبي الواقعة وعددهم "9" أشخاص بينهم سيدتان وجميعهم من دائرة المركز. وأقر المتهمون بالتعدي على المجني عليه وهو عامل من المنطقة ما تسبب بإصابته بكدمات وسحجات متفرقة كما اعترفوا بإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره في الشارع قرب منزله.

وأرجع المتهمون الدافع إلى خلافات بينهم وبين المجني عليه قالوا إنها مرتبطة بعلاقة عاطفية تجمعه بكريمة إحدى المتهمات.
